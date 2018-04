'Fair play' financiero y show de calidad, lo que le falta a Liga local

LaLiga de España, uno de los torneos más vistos en el mundo, es un buen espejo en el que se puede mirar el fútbol colombiano si quiere mejorar y seguir creciendo. El máximo dirigente del torneo, Javier Tebas, está de visita en Colombia y compara la situación local con la de su país, donde los problemas de horario del torneo, el rating y la estabilidad económica de los equipos están garantizados.

¿Cómo hacen para tener un calendario tan organizado entre UEFA y las competiciones locales y acá en Colombia no hemos podido?

Hay un calendario FIFA que también afecta a Conmebol, pero creo que Conmebol no lo debe respetar, por lo que estoy viendo. Se debe cumplir el calendario FIFA que se acuerda. Además, es histórico que los fines de semana son de las ligas. También creo que el cambio que se ha hecho de las competencias de la Conmebol son un desastre.



¿Qué aprendido la Liga del acuerdo con La Dimayor?

Los formatos de competición, porque en España y en Europa no se cambian. Ahora ya en la Liga se ha implementado el tema de los 'play off', que no existe en la primera. También podríamos pensar en variar la forma de los campeonatos y está el tema del fútbol femenino, aunque nosotros lo impulsamos en principio acá en Colombia y eso nos ha hecho acelerar los procesos de la liga femenina en España. Hemos aprendido a manejar el tema de las barras en los estadios, allá nosotros tenemos los ultras, acá están las barras bravas, que es un tema social diferente al de allá.



¿Cómo le puede aportar La Liga a la Dimayor para ayudar a controlar los hechos de violencia en Colombia?

Nosotros somos los responsables por lo que pase tanto adentro del estadio como en el exterior de los campos. La forma de comenzar a controlar eso brotes de violencia es con la suspensión de las gradas, con multas a maltrato verbal. Además, saber que este debe ser un espectáculo de calidad, porque la gente más mal educada del mundo es la que asiste al fútbol, en los otros eventos no se ven las barras o los insultos a los demás aficionados.



¿Cuáles son los retos que se le vienen a la Liga en los próximos años?

La industria deportiva, como lo son la Premier o la Bundesliga, son competiciones completamente organizadas, pero nosotros competimos con ellas en la Champions, ya que esa competición supone el mayor ingreso económico para nuestros clubes. Existen equipos en España cuyos ingresos mayoritarios son la industria audiovisual. Lo más preocupante son las competiciones UEFA, que son las que les dejan el dinero a los equipos de nuestra liga. Además, también está vinculado que estamos compitiendo con ocio y entretenimiento, nos enfrentamos a Netflix y otras plataformas de streeming, lo cual va en un crecimiento acelerado. En España este tipo de televisión pasó en el último año de un 7 por ciento a un 12 por ciento de penetración.



¿El fútbol va directo a emigrar a este tipo de plataformas?

Para allá vamos, más temprano que tarde. Se tiene estimado que en el 2030 la penetración de estas tecnologías en los hogares sea de más del 80 por ciento.



¿Cómo se puede conciliar con la afición el tema de los horarios?

La afición son todos, los aficionados son los que van al campo, los que ven los partidos por televisión también son aficionados. Es por eso que existe el PPV, es la diversificación de las entradas económicas de los equipos. Además, los horarios son consensuados y nosotros en España llevamos tres años con los mismos horarios para crear conciencia en los asistentes al escenario y también para el aficionado de otras partes mundo.



¿La salida de Messi y Cristiano les preocupa para seguir como la mejor liga del mundo?

No nos preocupa en lo más mínimo porque estamos trabajando en la marca de LA LIGA. Ellos son lo que son porque juegan en los dos mejores equipos del mundo, Barcelona y Real Madrid. Además, tenemos un ejemplo como la Premier Ligue: Ellos no ganan balones de oro, no ganan Champions, pero son la competición local más rica del mundo. Nosotros vamos en ese camino, nos hemos demorado menos que ellos, solo llevamos tres años en el proceso y hemos progresado mucho.



Para ustedes ¿Cuál es el nivel del fútbol colombiano?

El nivel del fútbol en Colombia es muy alto, acá lo que tienen que hacer es crecer la parte financiera para que los jugadores no se vayan tan rápidamente a Europa y los puedan disfrutar más dentro de su fútbol. Con relación a la televisión paga, es mayor de la de España, tenemos una penetración del 36 por ciento, mientras acá es del casi el 60 por ciento de televisión paga. Acá tienen todo para ser la mejor liga de Suramérica.



¿Cuál es la salvación del fútbol colombiano para que sea más rentable con sus equipos?

Todo viene vinculado al control económico o 'fair play' financiero. Eso fue lo que salvó al fútbol en España. Si nosotros no montamos esta estructura en el año 2013, en este momento estaríamos en la quiebra absoluta y seríamos una liga emergente en Europa, no valdríamos lo que valemos para televisión y los patrocinadores no llegarían para aportar lo que hoy invierten en el fútbol español.





Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol