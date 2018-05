Con pase gol de Muriel, Sevilla venció 3-2 al Real Madrid

Luis Fernando Muriel estuvo 62 minutos, dio una asistencia y vio al Sevilla vencer 3-2 al Real Madrid en juego pendiente de la Liga de España.

El conjunto visitante salió con su nómina alternativa al terreno de juego y muchos de ellos demostraron porqué son suplentes de las estrellas que jugarán la Champions el próximo 26 de mayo. Sin embargo, eso no le importó al equipo de Caparrós que sacó lo mejor de su fútbol para marcar la diferencia en el marcador y en el terreno de juego.



El primer gol contó con la intervención de Luis Muriel, quien ganó en el juego aéreo contra Jesús Vallejo y habilitó a Ben Yedder para que se encarrilara al arco de Kiko Casilla y marcara el 1-0 del partido. La dupla entre el colombiano y el francés dio sus frutos en el juego.



Antes del final de la primera parte llegó el segundo gol de Sevilla con una anotación del mexicano Miguel Layún que le dio tranquilidad a la escuadra andaluz.



En la parte complementaria llegó la oportunidad del descuento desde el punto penal, pero Sergio Ramos lo erró y no pudo hacer efectiva la ley del ex en el Sanchez Pizjuán.



Pasó el tiempo y el juego no tenía mayor trascendencia. Fue hasta el final del encuentro que volvieron a aparecer los goles. Mercado intentó un centro, pero Ramos la metió en su pórtico para poner 3-0 el tablero.



Los jóvenes del Real Madrid querían tener una buena presentación y fue así como Borja Mayoral remató de cabeza para marcar el 3-1. Y antes de que se acabara el encuentro Ramos tuvo su desquite y desde el punto penal marcó el 3-2 final.