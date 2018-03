Semedo, jugador del Villarreal, seguirá en la cárcel en España

El Juzgado de Instrucción 6 de Lliria (Valencia) ha confirmado la situación de prisión provisional comunicada sin fianza para el jugador del Villarreal CF Rubén Semedo, al no prosperar un recurso presentado por su abogado.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el futbolista está investigado por delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia.



Se rechaza así el recurso interpuesto contra el auto de prisión dictado el pasado 22 de febrero, al entender la jueza, que persiste el riesgo para la integridad de la víctima, a la que supuestamente retuvo en su chalé de Bétera, golpeó y amenazó con un arma para que le llevara hasta otra persona a la que quería cobrar una deuda.



Una medida de alejamiento sería "insuficiente", señala la magistrada, que rechaza los argumentos expuestos en el recurso y no da crédito a la explicación ofrecida por el deportista ayer en su declaración voluntaria, realizada por videoconferencia desde la prisión en la que está interno.



En su resolución, la jueza explica que "la gravedad de los hechos, el empleo de armas de fuego, y el hecho de que después de su comisión Semedo se haya jactado incluso de lo realizado mostrando imágenes grabadas y manifestando la intención de atentar contra la vida de la víctima "si no le pagaba el resto" de la deuda, conllevan la apreciación de un evidente riesgo para la integridad" de la víctima.



También "para las personas de su entorno, que justifican la necesidad de adoptar una medida tan gravosa, considerando que una medida de alejamiento sería insuficiente".



La jueza descarta el riesgo de fuga porque el futbolista ha acreditado su arraigo aportando el contrato con el Villarreal CF por cinco temporadas y el contrato de arrendamiento de su vivienda. Además, destaca la magistrada el hecho de que no huyera antes de que se efectuara el registro en su domicilio, cuando ya habían transcurrido nueve días desde la presunta comisión del delito.



Entiende, sin embargo, que concurren otras circunstancias para mantenerle preso y destaca que la peligrosidad del investigado no puede excluirse simplemente por el hecho de carecer de antecedentes penales, como esgrime su defensa. Tras la negativa del Juzgado instructor a dejar en libertad provisional al futbolista, su situación será revisada por la Audiencia Provincial, ante la que los abogados han interpuesto recurso de apelación.



EFE