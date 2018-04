Girona, que tuvo a Espinosa y Mojica, perdió 0-1 con el Betis

El Betis de Quique Setién dio un paso de gigante en su objetivo de acabar el curso en posiciones de Europa League, al batir por 0-1 al Girona, otro de los equipos inmersos en esa lucha. Un gol de Loren Morón, en el minuto 35, dio una victoria de oro al conjunto bético.



Espoleados por un público que no quiere que, después de una temporada de ensueño, su club se aleje del sueño europeo. Los jugadores del Girona, que estaban invictos como locales desde el 4 de diciembre, saltaron al césped con la intención de someter a su rival con su fútbol alegre e intenso.



Lo consiguieron tímidamente en los primeros compases del duelo, pero pronto empezó a reinar el equilibrio entre los dos conjuntos, muy concienciados de la necesidad de no conceder un gol demasiado pronto que pudiera condicionar el encuentro. En medio de esta calma tensa, mientras los rojiblancos, más verticales, y los béticos, más horizontales, intercambiaban posiciones, apareció Portu para reclamar su cuota de protagonismo.



En el minuto 4, el habilidoso media punta, haciendo gala del carácter luchador e incansable que le ha convertido en una de las revelaciones del curso en Primera división, robó un balón dentro del área a un despistado Aïssa Mandi, pero no pudo superar a Dani Giménez, titular en la portería sevillana por segundo partido consecutivo. La ocasión de Portu animó al Girona, que antes del cuarto de hora de juego, tuvo otra oportunidad para marcar en las botas de Àlex Granell.



En una falta lejana al área rival, el capitán rojiblanco, sacando partido por enésima vez en lo que va de año a las acciones a balón parado, conectó un potente disparo que obligó al arquero del Betis a intervenir para desviar su trayectoria a córner. Llegó entonces la réplica visitante. En el minuto 21, después de que Bernardo Espinosa y Jonás Ramalho ya hubieran taponado un disparo franco del Betis que iba directo hacia la portería gerundense, Bono tuvo que intervenir de forma providencial para despejar a córner un tiro desde un vértice del área de Fábian Ruiz.



No se asustó el Girona. Los pupilos de Pablo Machín, que en algunas fases del primer acto pudieron dominar cómodamente los tiempos del encuentro, continuaron buscando el 1-0 con insistencia, y estuvieron muy cerca de conseguirlo en el minuto 25, cuando Santiago Jaime Latre acertó al invalidar un gol de Juanpe por fuera de juego, y en el 27, cuando Portu, solo ante el arco de los de Quique Setién, no alcanzó a rematar un centro muy peligroso de Johan Mojica desde el carril izquierdo.



Con todo, fue el Betis el que finalmente estrenó el marcador de Montilivi. En el minuto 35, Joaquín Sánchez se zafó magistralmente de Àlex Granell y de Pere Pons, los dos hombres del doble pivote del Girona, y culminó una exquisita jugada individual encontrando un espacio a la espalda de la línea de centrales rojiblanca, en el ojo del huracán tras el contundente 5-0 encajado contra la Real Sociedad en la última jornada, para conectar con Loren Morón. El canterano verdiblanco, una de las grandes sorpresas de este segundo tramo de la competición, superó la salida de Bono con una buena vaselina para celebrar el que es su sexto gol en Primera división en tan solo diez partidos.



En el descanso, convencido de la importancia de ir a por el encuentro y de no enlazar la cuarta jornada seguida sin conocer la victoria, Pablo Machín trató de dar un golpe sobre la mesa dando entrada a Aday Benítez y al 'Choco' Lozano en el lugar de Pablo Maffeo y Borja García, y modificando por sorpresa su clásico 3-5-2, innegociable desde su aterrizaje en Montilivi a mediados del curso 2013-2014 hasta el punto de convertirse en la principal seña de identidad del conjunto rojiblanco, para apostar por un 4-2-3-1 que sorprendió al Betis y lo desarmó.



Girona tuvo varias ocasiones claras para empatar en la segunda mitad, pero acusó la falta de acierto de sus delanteros y las decisiones del colegiado, que estuvo acertado al anular un gol de Cristhian Stuani por fuera de juego en el minuto 60, pero que erró al no dar por válido un cabezazo del uruguayo que habría supuesto el 1-1 en el 76.



Los verdiblancos sufrieron mucho para ajustarse a la nueva disposición de juego de los locales, pero pudieron certificar su quinta victoria consecutiva, una racha excepcional que permite que el sueño de clasificarse para la Europa League sea más real que nunca.



Síntesis



0 - Girona: Bono; Pablo Maffeo (Aday Benítez, m. 46), Jonás Ramalho, Bernardo Espinosa, Juanpe, Johan Mojica (Kévin Soni, m. 86); Pere Pons, Àlex Granell, Borja García (Choco Lozano, m. 46), Portu; y Cristhian Stuani.



1 - Betis: Dani Giménez; Antonio Barragán, Aïssa Mandi, Javi García, Marc Bartra, Júnior Firpo; Fabián Ruiz, Andrés Guardado, Joaquín Sánchez (Joel Campbell, m. 82); Loren Morón (Tony Sanabria, m. 74) y Sergio León (Cristian Tello, m. 61).



Gol: 0-1, m. 35: Loren Morón.



Árbitro: Santiago Jaime Latre (Colegio aragonés). Amonestó a los locales Jonás Ramalho (m. 6), Pablo Maffeo (m. 13), Marc Muniesa m. 79), Àlex Granell (m. 85), Portu (m. 90) y Juanpe (m. 93); y a los visitantes Marc Bartra (m. 41), Andrés Guardado (m. 47), Aïssa Mandi (m. 48), Loren Morón (m. 57) y Javi García (m. 88).



Incidencias: partido de la trigésima segunda jornada disputado en el Estadio Municipal de Montilivi ante 11.286 espectadores.