Polémica, juego fuerte y show de fútbol en Barcelona 2- R. Madrid 2 

Juego intenso, pierna fuerte (por decirlo menos), muchas demostraciones de hombría, penalti no sancionado y, al final, un punto para cada uno en el 2-2 que firmaron Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou.

Barcelona partía como claro dominador, llevando de lado a lado a su rival y encontrando a los 10 minutos el tanto de la ventaja parcial: tremendo pase por la banda de Sergi Roberto y espectacular definición de Suárez.



Pero el dominio se esfumó por el mérito del Madrid, que se hizo dueño de la pelota hasta encontrar a Cristiano –siempre el portugués en los clásicos-, quien a los 15 minutos se propuso un taco para Kroos, centro a la otra punta para Benzema, quien la bajó de cabeza y por el medio apareció el portugués para asegurar el 1-1.



De nuevo en tablas, ahora con un lucimiento de Suárez, quien hizo amonestar a Nacho y Varane con sus salidas rápidas, y con una exhibición de Kroos, dueño del medio campo y socio de todos entre los blancos.



El partido fue partido cuando Cristiano, el mismo que pedía el cambio por un golpe en el tobillo, se perdía al 26 el 2-1 en el mano a mano con Ter Stegen y de nuevo, al 27,en un tremendo balón cruzado; cuando Benzema definió abierto a un pase de su amigo alemán y cuando Navas ganaba un duelo clave, en gran pase de Coutinho a Messi y el costarricense le sacó la pelota de los pies al argentino.



Porque después vinieron los empujones entre Suárez y Sergio Ramos (fingía falta el uruguayo), las amarillas para ambos, la cacería de Messi al zaguero español que le valió al 10 una amarilla (una pena ver al crack en esas), la falta de Bale a Umtiti que merecía la roja para Bale y la expulsión, justa, de Sergi Roberto, por falta contra Marcelo.



Por suerte se acabó el primer tiempo, y apra el segundo ya no salió el golpeado Cristiano Ronaldo, reemplazado por Asensio.



Al 51 vino el tanto de Messi, una combinación con su socio Suárez, y se quería caer el Camp Nou. Aun cuando había falta contra Varane en la jugada previa de Suárez que no se sancionó. Como tampoco se cobró un penalti clarísimo contra Marcelo, muy protestado, pero impune al fin. Polémico, como siempre, tenía que ser el clásico.



Y perdía la cabeza el blanco, junto con la pelota, y cuando peor jugaba, Asensio encontró un callejón para el pase a Bale, quien apareció de sorpresa en el área y castigó a Ter Stegen. Gran jugada para sentenciar el 2-2.



Hubo más de peleas, por ejemplo entre Messi y Ramos y el público contra el madrileño, para quien pedían la roja por el sólo roce del balón.

Y hubo algo más de fútbol: Tiro libre de Messi al 62 que se estrelló en la barrera, se le iba apenas abierto un remate más al diez y en el mismo minuto le ganó un duelo colosal Navas, tapando su palo a lo crack.



Terminaría igualado el clásico, ahora entre abrazos de lado y lado, un duelo siempre intenso por más que no definiera absolutamente nada.