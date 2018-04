Real Madrid y Atlético firman el 1-1 en el derbi y la Liga se encamina a Barcelona

Firmaron un empate 1-1 Real Madrid y Atlético y alguien en Barcelona soltó una sonrisa: el punto no suma a ninguno de los madrileños y en cambio sirve a la causa de Valverde y los suyos, que ven el título La Liga al alcance de la mano.

Con 79 puntos, Barcelona no tiene rival en un Atlético que llega a 68 y un Madrid que se queda en 64. No hubo negocio pero no faltó la emoción en un duelo marcado por las buenas acciones de Cristiano Ronaldo y Griezmann, goleadores que no fallaron a la cita.



Al minuto 8 llegó el primer campanazo de Cristiano Ronaldo, remate apenas fuera. Y dos minutos después pedía el blanco un penalti sobre Kroos que no fue. Segunda alerta de Cristiano al 21, una gran atajada de Oblak a un gran remate del portugués.



Al 27 se dio el lujo Varane de intentar su gol, sólo que Oblak estaba en el arco del Atlético. ¡Que arquero!



La opción más clara del juego llegaría al 41, un hermoso remate de afuera del área de Marcelo que se estrelló en el travesaño y en el rebote soltó Carvajal un violento tiro que sacó al tiro de esquina Oblak.



¿Atlético? Una vez le llegó un balón profundo a Diego Costa al minuto 29 pero su remate cruzado fue oportunamente desviado por Navas.



Dominaba desde el primer tiempo el local y lo capitalizaba el de siempre, al minuto 53: un centro fabuloso de Bale llegó a Cristiano Ronaldo, quien definió bajo, sin dejarla caer. ¡Golazo!



La celebración, sin embargo, duró poco pues al 54 empató el Atlético, que en realidad hacía poco por el juego. Celebró Griezmann cuando Vitolo la tocó en el área y el francés puso el asunto 1-1 en el Bernabéu. ¡Se puso lindo el derbi!



Atacó con todo Real Madrid, en una gran tarde de Bale, que fue socio de Cristiano, Lucas Vásquez y Marcelo y sobre el final de Benzema.



Al 59 salvó Navas un remate violento de Koke en el medio del área que bien pudo ser el triunfo de la ilusión liguera para el Atlético.



Se fue del campo CR7 y perdió punch el equipo merengue arriba –estaría dosificando para la semana de Champions contra Juventus- y fue más ganas que precisión el equipo local.



Sorpresivamente llegó solo por la banda izquierda Griezmann al 81, gran control y pase a Correa, pero no llegó a tiempo este último y perdió una linda opción.



Rozó el triunfo el Madrid en el último minuto cuando el tiro libre de Ramos fue atajado, a mano cambiada, por el gran Oblak. Una vez más fue al cabezazo el capitán, otra vez son éxito.