Isco fue el faro del Real Madrid en la victoria 1-2 sobre Málaga

El Real Madrid recuperó el tercer puesto con una victoria en La Rosaleda, como ocurrió la pasada temporada, cuando se proclamó campeón de Liga, en un partido en el que fue superior, con el malagueño Isco como protagonista, ante un Málaga ramplón, tímido y prácticamente descendido, que maquilló el resultado con un gol en el último segundo del delantero uruguayo Diego Rolan.

El equipo malagueño con varias novedades en el once titular, con la entrada del defensa uruguayo Federico Ricca, el centrocampista Adrián González y el delantero nigeriano Brown Ideye, y el conjunto madridista sin Cristiano Ronaldo, Bale, Varane, Marcelo o Modric, pero con Kovacic, Casemiro, Vallejo, Benzema y Asensio.



La presión tímida al inicio del Málaga, que quería el balón, fue escasa, porque el Real Madrid cogió el timón y el mando, y con varias acciones del delantero francés Karim Benzema, avisó. Quince minutos tardó el conjunto madridista en crear la primera acción de peligro, con un remate de cabeza de Kovacic, a centro de Lucas Vázquez, que frenó el guardameta Roberto con una excelente intervención.



El Málaga encerrado en su campo daba muchas opciones al Real Madrid, que tocaba y trenzaba a su antojo y placer, aunque sin rematar. Lucas Vázquez, pudo adelantar a su equipo tras un pase milimétrico del malagueño Isco, que la defensa no logró despejar, pero su disparo se fue fuera.



Veintiocho minutos duró el Málaga con la igualada a cero hasta que Isco, al que le hicieron falta en la frontal del área, lanzó y marcó, pidiendo perdón a los aficionados malaguistas que tanto le veneran. El Real Madrid jugando a medio gas dominaba a un Málaga temeroso, sin recursos y sin calidad. Isco volvió a ser el protagonista con un lanzamiento que rozó el poste.



El Málaga tardó 41 minutos en crear algo de peligro y fue en una falta lanzada por el defensa venezolano Roberto Rosales. A continuación, la entrega del guardameta costarricense Keylor Navas, al centrocampista brasileño Casemiro, fue defectuosa e Iturra, le adivinó la intención, robó y su disparo lo abortó el portero con su pierna izquierda.



La presión del Málaga en los instantes finales de la primera parte y la relajación del Madrid le pudo valer el empate, pero no logró atinar. El encuentro se inició en la segunda parte de forma similar a la primera, con el Real Madrid dominando, con incursiones por las bandas, con Isco de canalizador, pero sin un finalizador. El Málaga movió el banquillo con un cambio ofensivo de Alberto Bueno por el centrocampista franco-argelino Medhi Lacen.



El partido despertó algo por parte del Málaga, incluso hubo un choque entre Keylor Navas y Vallejo, que dejó al central tendido en el césped, pero recuperado. El Madrid no sufría en exceso y sabía que en cualquier momento el segundo gol llegaría y por consiguiente la sentencia. Fue tras un robo de Casemiro, con pase de Benzema a Isco y este viendo al brasileño que le acompañaba fue generoso y le dejó el balón, que solo tuvo que empujar.



El Málaga pudo acortar diferencias con algún disparo del belga Lestienne y del venezolano Rosaleda, y un Madrid tranquilo con alguna acción esporádica para marcar el tercero, aunque fue Rolan, en el descuento el que acortó diferencias con un balón dentro del área pequeña por un error de Vallejo, que logró rematar el uruguayo. Victoria del Real Madrid, tercero con 67 puntos, y nueva derrota del Málaga, que podría descender matemáticamente el jueves si vuelve a perder contra el Levante en el Ciudad de Valencia.



Síntesis



Málaga: Roberto; Rosales, Torres, Ignasi Miquel (Iván Rodríguez, m. 70), Ricca; Adrián, Lacen (Bueno, m. 52), Iturra, 'Chory' Castro; Rolan e Ideye (Lestienne, m. 77).



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Vallejo, Theo; Lucas Vázquez, Kovacic, Kroos, Casemiro, Asensio (Ceballos, m. 65); Isco (Borja Mayoral, m. 71) y Benzema.



Goles: 0-1, M. 28: Isco. 0-2, M. 62: Casemiro. 1-2, M.93: Rolan.



Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Mostró tarjeta amarilla a los malaguistas Ricca (m. 35), Iturra (m. 54), Iván Rodríguez (m. 81) y Rosales (m. 90).



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima segunda jornada de Liga de Primera División disputado en el estadio de La Rosaleda de Málaga ante unos 28.000 espectadores. El encuentro empezó con gritos de los aficionados malaguistas en contra del presidente de la entidad el jeque Al-Thani, en desacuerdo por su gestión.