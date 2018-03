Girona, con Mojica y Espinosa, sufrió el póker de Cristiano en el 6-3 contra el Madrid

Girona, con Johan Mojica y Bernardo Espinosa, perdieron 6-3 contra el Real Madrid en la Liga de España. Los colombianos estuvieron presentes los 90 minutos, pero no lograron empatar el encuentro.



Aunque el partido se mostró atractivo, lleno de goles y de emociones, el primer tiempo fue un encuentro más simple y con tenencia de balón. Al minuto 11, Cristiano Ronaldo marcó el primer gol del compromiso.



Sin embargo, al 29, Stuani llegó al empate para el conjunto de los colombianos, que tuvieron un buen partido.



Con el 1-1 terminó la primera parte entre los españoles. Rápidamente, al segundo tiempo, Cristiano Ronaldo anotó el 2-1, segundo gol para él, al minuto 47.



Con los equipos jugados para buscar liquidar o empatar, Lucas Vásquez aprovechó los espacios de su rival y marcó el 3-1 al minuto 57.



Pero ahí no se quedó la máquina del Real Madrid, pues Cristiano anotó su ‘hat-trick’ y puso el 4-1 para los merengues. Sin embargo, el partido no iba a terminar sin una emoción más, pues Stuani, de nuevo, puso el 4-2 para Girona, que no logró mantener el empate del primer tiempo. Además, finalizando el partido, Gareth Bale liquidó al 86 y puso el 5-2.



El club de los colombianos no se quiso quedar sin una última anotación y marcó el 5-3 en el Santiago Bernabéu. Pero el Madrid quería dejar el último gol a su nombre, con el hombre de la noche: Cristiano Ronaldo. El portugués puso el 6-3 al minuto 89.



Girona, el equipo de Mojica y de Espinosa, se encuentran en la séptima posición con 43 puntos. Mientras que Real Madrid es cuarto con 57.