Betis vs. Sevilla: Luis Muriel va por un gol en un clásico definitivo

La fecha 37 de la Liga de España, penúltima del calendario, tendrá este sábado una versión más del clásico entre Real Betis y Sevilla, un duelo trascendental en la disputa de los cupos directos a la Liga de Clubes de Europa, así como la casilla que otorga la clasificación a la fase previa del mismo torneo. En Sevilla espera jugar el colombiano Luis Fernando Muriel, quien quiere demostrar que es un goleador en los derbis.

El Betis, local en este clásico -11:30 a.m.-, es quinto en la tabla de posiciones, con 59 unidades; Villarreal (57) es sexto y el séptimo es Sevilla, con 54 puntos. Así, el equipo andaluz está obligado a sacar los tres puntos para pelear en la última fecha por la clasificación directa a la Europa League.



Es en ese derbi donde Muriel espera lucirse, pues su campaña ha sido de altibajos, en los que ha marcado 7 goles en Liga, 2 en Copa del Rey y pasó en cero en la Champions. Luis Fernando, además, querrá demostrar que es habitual anotador en los clásicos.



Cuando jugaba para el Cali, apenas iniciando su carrera, ‘Luisfer’ marcó en dos clásicos de 2010. Incluso en uno de ellos, el gol del atlanticense significó el triunfo azucarero sobre América de Cali. En 2016, jugando para la Sampdoria, Muriel marcó al Genoa en el clásico de Génova; el colombiano abrió la cuenta y su equipo ganó 2-1. Y en 2017, en la misma temporada, otra vez el atacante apareció en las redes contrarias para darle el derbi 0-1.



Ahora, Muriel Fruto deberá sacar su casta en el estadio Benito Villamarín, casa del Betis. En el primer clásico de la temporada, Luis Fernando solo jugó los últimos 21 minutos y no pudo evitar la derrota 3-5.



Así se jugará la fecha 37 en la Liga de España:



Sábado 12 de mayo



9:15 a.m.: Real Sociedad vs. Leganés

11:30 a.m.: Alavés vs. Athletic Bilbao

11:30 a.m.: Deportivo La Coruña vs. Villarreal

11:30 a.m.: Éibar vs. Las Palmas

11:30 a.m.: Getafe vs. Atlético de Madrid

11:30 a.m.: Girona vs. Valencia

11:30 a.m.: Real Betis vs. Sevilla

1:45 p.m.: Real Madrid vs. Celta Vigo



Domingo 13 de mayo



9:15 a.m.: Espanyol vs. Málaga

1:45 p.m.: Levante vs. Barcelona