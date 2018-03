Primera derrota de Carlos Sánchez con Espanyol: perdieron 3-0 con Betis

Real Betis jugó un partido muy completo en el que ganó por 3-0 y sumó tres puntos que, unidos a los del pasado lunes en Vitoria, le ponen rumbo a Europa, todo lo contrario que el Espanyol, que rompió en Sevilla una racha de siete jornadas sin perder.



El conjunto andaluz siempre fue el dominador del juego y de la situación ante un rival el catalán que no mostró en ningún momento la posibilidad de complicarle la vida.

De entrada, hubo que comprobar cuál de los dos se adaptaba mejor al terreno, que, sin estar mal, se encontraba algo rápido y blando, por la lluvia.



Propuso más la formación local y encontró el premio rebasada la media hora, en una jugada en la que precisamente colaboró Pau López con su endeblez de manos en un remate de cabeza del canterano Junior Firpo. Con el 1-0 no varió nada la situación y el Betis mantuvo su interés por irse hacia la meta visitante ante un Espanyol al que le duró muy poco el balón en su poder y que nunca inquietó al portero Antonio Adán.



En la segunda parte Quique Sánchez Flores sacó de entrada a Sergi Darder por Pablo Piatti para darle algo darle mas consistencia a un centro del campo que había perdido en el primer periodo, pero la reacción no llegaba ante un Betis que mantuvo controlado el partido.



El centrocampista argelino Ryad Boudebouz, además, quiso que ese control local quedara reflejado en el marcador y de un preciso remate cruzado por bajo puso el 2-0 a los 56 minutos. Fue a partir de ahí cuando el Espanyol despertó y apretó por primera vez en todo lo que iba de partido pero nunca con la fuerza suficiente para inquietar a un adversario que logró el tercero por mediación del otro canterano, Francis Guerrero, y también con la colaboración del meta espanyolista.



El partido estaba ya sentenciado y solo quedaba por ver si el Betis marcaba algún tanto más o el Espanyol maquillaba el abultado marcador, pero no pasó nada de eso.



Síntesis



Real Betis: Adán; Francis, Mandi, Bartra, Jordi Amat, Júnior; Javi García, Fabián, Guardado (Durmisi, m.72); Boudebouz (Tello, m.80) y Loren (Sergio León, m.75).



Espanyol: Pau López; Marc Navarro, Duarte, David López, Aarón; Granero (Didac Vila, m.82), Carlos Sánchez, Víctor Sánchez, Piatti (Darder, m.46); Baptistao (Sergio García, m.70) y Gerard Moreno.



Goles: 1-0, M.34: Junior. 2-0, M.56: Boudebouz. 3-0, M.69: Francis.



Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a los visitantes Víctor Sánchez (m.36), Carlos Sánchez (m.89) y Didac Vila (m.93) y al local Francis (m.81).



Incidencias: Partido de la vigésima novena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Benito Villamarín ante unos 31.000 espectadores. Noche desapacible, fría, ventosa y de mucha lluvia. Terreno de juego algo rápido y blando por el agua. En la primera parte se fue la iluminación momentáneamente en varias ocasiones.