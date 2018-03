El Girona, de Espinosa y Mojica, espera volver a sorprender al Real Madrid

El Real Madrid, con un horizonte no muy lejano llamado Juventus que afrontará en 16 días, y el Girona, con su sueño intacto de jugar por el continente la próxima temporada, se verán las caras este domingo en el estadio Santiago Bernabéu con un objetivo ambicioso para ambos clubes.

Por lo menos, para los hombres de Zinedine Zidane, que después de caer eliminado por el Leganés en los cuartos de final de la Copa del Rey y de tener la Liga pérdida (está a quince puntos del líder, el Barcelona), se jugará la temporada en la máxima competición continental.



Ese es el único aliciente que tiene el Real Madrid a lo largo de los poco más de dos meses que restan de curso antes del inicio del Mundial de Rusia. Sólo la Liga de Campeones puede aliviar las penas de un equipo que podrá decir que la temporada ha sido un éxito si alcanza y gana la final de Kiev, pero que habrá fracasado si no consigue nada.



Mientras llega la cita frente al Juventus, Zidane tiene que mantener a sus jugadores en tensión. Y, para eso, la Liga puede ser un buen campo de pruebas y de entrenamiento. Con el objetivo de arrebatar la segunda plaza al Atlético, el Real Madrid tiene ese incentivo para estimularse a sí mismo en partidos que prácticamente son intrascendentes. Además, por primera vez en mucho tiempo, el técnico francés tiene disponible a toda su plantilla.



Todos sus jugadores están fuera de la enfermería, incluidos los cuatro que esta semana en algún momento se entrenaron fuera del grupo por culpa de pequeñas molestias físicas. Es el caso del croata Luka Modric, del galés Gareth Bale, de Jesús Vallejo y de Sergio Ramos. Al final, todos se entrenaron con normalidad.



Por tanto, tiene la opción de alinear a su equipo de gala antes del parón de los partidos internacionales de las selecciones; también puede premiar a nombres como Lucas Vázquez o Mateo Kovacic, que rindieron a buen nivel cuando Zidane confió en ellos; o podría hacer una revolución completa. Lo más probable es la segunda opción y posiblemente jugadores como Modric o Ramos cedan su sitio por los pequeños problemas físicos que han sufrido esta semana.



Otro como Bale, aunque también ha faltado a algún entrenamiento con el grupo, podría ser titular para coger moral pese a que Zidane asegura que el galés no está "triste" pese a no contar con él en citas relevantes como la del París Saint-Germain. Se disputará el sitio con Lucas Vázquez.



Enfrente, el Real Madrid tendrá al Girona, que ocupa la séptima posición a sólo un punto del Villarreal. A principio de temporada parecía impensable que un recién ascendido aspirara a la Europa League y los hombres de Pablo Machín se han convertido en el equipo revelación. El conjunto catalán está sorprendiendo a propios y a extraños en su primera temporada en la Liga, llegará al partido con la confianza de encontrarse muy cerca de las posiciones europeas y con el recuerdo del 2-1 con el que se impuso al Real Madrid en el choque de la primera vuelta.



Aquella victoria del 29 de octubre en Montilivi, es, seguramente, la que mejor define el estilo sin complejos, competitivo e intenso que ha llevado a los futbolistas de Machín a ser el equipo revelación del campeonato.



En aquel partido, los dos goleadores del Girona fueron Cristhian Stuani y Portu, dos hombres que acumulan quince y once tantos, respectivamente, y que en el Bernabéu volverán a ser la máxima referencia ofensiva de los rojiblancos.



De hecho, la excelente temporada que está completando la dupla atacante gerundense, ha provocado que el delantero uruguayo tenga ya un billete prácticamente asegurado para el Mundial de Rusia y que el mediapunta murciano también mantenga alguna posibilidad de acudir a la cita, tal y como admitía esta semana Julen Lopetegui, el seleccionador del combinado español.



En la misma línea, hasta cuatro de los seis futbolistas que componen habitualmente la defensa del Girona -el marroquí Yassine Bounou, los colombianos Bernardo Espinosa y Johan Mojica, y el español Sub-21 Pablo Maffeo- también viajarán con sus respectivas selecciones durante la próxima semana.



Ese es un premio al tercer equipo menos goleado de la segunda vuelta y a los 284 minutos de imbatibilidad que suma en estos momentos el cuadro gerundense, su mejor racha en Primera División. Para intentar ganar al Real Madrid, Pablo Machín podrá alinear a su once de gala, mientras que la convocatoria ha sido la habitual con la única novedad del meta Gorka Iraizoz, que ya se ha recuperado de la lesión muscular que le ha tenido de baja las tres últimas jornadas. Ocupa el lugar del guardameta polaco Marcel Lizak.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos o Nacho, Marcelo; Lucas Vázquez, Kovacic, Kroos, Asensio; Benzema y Cristiano.



Girona: Bono; Pablo Maffeo, Jonás Ramalho, Bernardo Espinosa, Juanpe, Johan Mojica; Pere Pons, Àlex Granell, Borja García o Aleix García, Portu; y Stuani.



Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 2:45 p.m., hora de Colombia.