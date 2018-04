El Barcelona, de Yerry Mina, quiere cerrar el doblete en Riazor

Tan solo una semana después de proclamarse en el Wanda Metropolitano campeón de la Copa del Rey, el Barcelona acude este domingo a Riazor dispuesto a zanjar matemáticamente en título de La Liga española y completar su octavo doblete.

Un punto le basta al equipo de Ernesto Valverde para proclamarse de nuevo campeón liguero. No obstante, también podrían cantar el 'alirón' antes del inicio del encuentro si el Atlético de Madrid y el Real Madrid no ganan a Leganés y Alavés.



Con el partido aún pendiente ante el Villarreal, aplazado por la final copera, el Barcelona aventaja en once puntos más la diferencia particular a favor al Atlético y en quince al Real Madrid, que también tiene pendiente el encuentro ante el Sevilla. Por lo tanto, si el Real Madrid no vence el sábado el duelo al Leganés y el Atlético tampoco lo consigue el domingo en Mendizorroza al Alavés, el conjunto azulgrana saltará al césped de Riazor como campeón. Si uno de los dos cuadros madrileños ganan, a los pupilos de Valverde les bastará con sumar un punto para conseguir el vigésimo quinto título de su historia.



Para el Deportivo el encuentro es dramático. Tiene necesidad imperiosa de ganar si no quiere decir adiós a la categoría. Incluso pudiera ser de forma prácticamente matemática si no vence ante su afición en Riazor pues el Levante, que marca la salvación, venció este viernes al Sevilla.



El conjunto que dirige Clarence Seedorf sabe que lo tiene muy difícil, casi imposible, pero quiere aferrarse a las matemáticas para seguir con vida. El técnico holandés espera que los 'tocados' como por ejemplo Lucas Pérez, Pedro Mosquera, Adrián López y Sidnei Rechel puedan estar a su disposición.



El Atlético trata de resguardar su segunda plaza liguera mermado por las bajas y desgastado por el esfuerzo de la Liga Europa. Se enfrentará a un Alavés que celebrará su permanencia, fraguada en la extraordinaria reacción tras la llegada de Abelardo Fernández al banquillo. Los rojiblancos tienen cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, definitivamente centrado en tratar de revalidar el título de la Liga de Campeones.



Tras su importante victoria en Múnich en la ida de la semifinal, recibirá al Leganés con numerosas rotaciones. Zinedine Zidane de nuevo moverá a sus peones para dar refresco a los que jugaron en el Allianz Arena y que presumiblemente lo harán en la vuelta. Así que será de nuevo una oportunidad para los ahora menos 'titularísimos' Karim Benzema y Gareth Bale.



En frente estará el Leganés, que tratará de repetir el éxito alcanzado en la Copa del Rey en el coliseo blanco, donde venció y apeó al cuadro de Zidane del torneo del k.o. El Valencia tiene también su mano el billete para la próxima Liga de Campeones. Volverá a la máxima competición continental con un triunfo ante el siempre inquietante y correoso Eibar. No obstante, el cuadro de Marcelino García Toral lo tiene también prácticamente hecho.



Para la lucha por la salvación es clave el choque de Riazor, pero también es determinante el que abre esta trigésima quinta jornada en el Ciutat de Valencia, como lo es así mismo para la dura pugna por acceder a la Liga Europa.



El Sevilla no pudo poner fin a su mala racha y reencontrarse con la victoria, sobre todo tras la dolorosa derrota en la final de la Copa del Rey, donde la mala imagen dada provocó el tremendo disgusto de su afición. Vinzenzo Montella y algunos jugadores quedaron señalados ante el

Barcelona. La caída contra Levante es otro grave contratiempo y agravará la delicada situación del cuadro hispalense.



Al otro lado de la ciudad, en cambio, todo es felicidad. El Betis es, quizá, el equipo más en forma del torneo liguero y tiene Europa muy cerca. Cerrará la jornada el lunes dispuesto a dar otro paso, casi definitivo, ante el descendido Málaga. Villarreal-Celta y Getafe-Girona son otros duelos por Europa, objetivo que aún persigue, aunque algo alejado, la Real Sociedad, que tiene el siempre atractivo duelo vasco ante el Athletic en el retorno de Íñigo Martínez a Anoeta.



El conjunto castellonense recobró el aire con su triunfo ante el Leganés y el vigués no quiere renunciar antes de tiempo, como ha demostrado en los últimos partidos, en los que pese a no ganar dio la cara ante Barcelona y Valencia y sacó sendos empates. En el Coliseum Alfonso Pérez se encontrarán las dos grandes revelaciones de esta liga, el Getafe y el Girona.



El conjunto de Pepe Bordalás, tras ganar sus tres últimos partidos -dos fuera-, tiene un punto de ventaja sobre el de Pablo Machín y está igualado con el Sevilla y a tan solo tres del Villarreal. La jornada la completarán Espanyol y Las Palmas, dos equipos que tratan de terminar la temporada con la mayor dignidad posible, sobre todo el conjunto insular tras haber consumado su descenso.



Así se jugará la jornada 35:



Sábado:

Espanyol - Las Palmas

Real Sociedad - Athletic

Real Madrid - Leganés

Villarreal - Celta



Domingo:

Getafe - Girona

Alavés - Atlético de Madrid

Valencia - Eibar

Deportivo - Barcelona



Lunes:

Betis - Málaga