Messi y Suárez, los grandes ausentes en la despedida de Iniesta

Andrés Iniesta anunció este viernes que no continuará la siguiente temporada en el Barcelona. En la conferencia de prensa estuvieron sus padres, su hermana, su esposa, sus hijos, y sus compañeros del Barcelona.

Sin embargo, los grandes ausentes en esta importante noticia en el mundo culé fueron Lionel Messi y Luis Suárez, los líderes del ataque.



Según el club, los dos jugadores no estuvieron pues tenían un evento privado al cual no podían faltar. Cabe aclarar que la citación a este evento se hizo tres horas de que iniciara, por tal motivo no se pudo cancelar.



Aunque Messi, el segundo capitán no estuvo, a Iniesta le preguntaron por su trabajo junto a él y señaló: “Ha sido un gran honor compartir momentos mágicos porque entiendo que no hay otro como él. Siempre he dicho que ‘Leo’, es una parte fundamental y para mí, como compañero, ha sido único y mágico jugar junto a él”.