La silla caliente de Real Madrid: Pochettino lo piensa, Löw lo rechaza

Mauricio Pochettino asegura que su compromiso con el Tottenham de Inglaterra, pero no cierra la puerta al Real Madrid como si lo hace Joachim Löw, actualmente preparando la defensa del título de Alemania en el Mundial de Rusia 2018.

El técnico argentino Mauricio Pochettino, que aparece en todas las quinielas como la primera opción para sustituir a Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid, se limitó a explicar: "Que pase lo tenga que pasar. Hace diez días que acabo de renovar con el Tottenham. Estoy contento y feliz que en Tottenham estén felices conmigo después de cuatro años. El fútbol te depara circunstancias que no esperas, lo importante es disfrutar del hoy, de cosas que se pueden tocar, hablar de suposiciones no ayudan a nadie".



El argentino ha realizado estas declaraciones en Barcelona durante la presentación de 'Un mundo nuevo, Diario íntimo de Pochettino en Londres', el libro autobiográfico que firma junto al periodista Guillem Balagué.



Entre tanto, el seleccionador alemán, Joachim Löw, descartó "absolutamente" que pueda convertirse en el sucesor del técnico Zinedine Zidane al frente del Real Madrid y admitió que a él mismo le "sorprendió" la dimisión del francés al frente del club blanco.



"Puedo descartarlo absolutamente. El Real Madrid encontrará a buen seguro un buen sucesor. La dimisión de Zidane también me sorprendió a mi", afirmó, en una conferencia de prensa del técnico alemán, que prepara a su equipo para el Mundial de Rusia. Löw señaló a continuación los "incuestionables" éxitos de Zidane en el Real Madrid, como el hecho de que hubiera ganado tres Ligas de Campeones seguidas, para expresar su "respeto" y "comprensión" por la decisión del técnico francés.