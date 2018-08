Crece la presión sobre Navas, tras la dura derrota contra el 'Atleti'

El nuevo escenario en la portería del Real Madrid y la presión añadida a Keylor Navas con el fichaje de competencia directa por la titularidad con Thibaut Courtois, dejó un primer capítulo preocupante para el costarricense, que por segunda vez como madridista encajó cuatro goles en su derrota más dura.

El deseo de reforzar la portería de la directiva del Real Madrid se hizo realidad tras los intentos de David de Gea y Kepa Arrizabalaga. La oportunidad de fichar a Courtois, consagrado entre los mejores porteros del mundo tras su buen Mundial con Bélgica y la progresión protagonizada en el Chelsea, por una buena cantidad aprovechando que solo le restaba un año de contrato con el club londinense, no la dejaron escapar.



El buen rendimiento de Keylor Navas, acostumbrado a convivir con el rumor eterno desde que tomó el relevo como titular de Iker Casillas, no frenó el deseo del club de aumentar la competencia.



El rol de Courtois será diferente al de Kiko Casilla, al que se le busca una salida en los últimos días de mercado, y el pulso comenzará el domingo en la primera jornada liguera.



La final de la Supercopa de Europa fue para Keylor. Estaba recién llegado Courtois, en una semana de emociones tras cumplir su deseo de fichar por el Real Madrid y regresar a la capital de España para estar cerca de sus hijos.



Sin competir desde el 14 de julio y con muy pocos entrenamientos en sus espaldas. Julen Lopetegui no dudó. Ni se vistió el belga. Pero nadie esperaba que a los 50 segundos del primer partido oficial del curso, Keylor ya encajase su primer tanto. Mucho menos que con los dos de la prórroga, cerrase una final recibiendo cuatro dolorosos goles en cinco disparos a puerta.



Solo respondió a un cabezazo blando de Godín. No hubo paradas salvadoras ni tuvo ninguna influencia en el partido. Su primer examen sintiendo amenazado su puesto, acabó con la derrota más dura como madridista.



En una sola ocasión en los cuatro años que ha cumplido en el Real Madrid, encajó Keylor Navas cuatro goles en un partido. Fue contra Barcelona, en un doloroso 0-4 en el Santiago Bernabéu en la décima segunda jornada de Liga de la temporada 2015-16.



En todos estos años recibió tres tantos en siete ocasiones, frente al Legia y Juventus en 'Champions' y Las Palmas, Barcelona en dos ocasiones, Betis y Girona en Liga.



Desde su llegada a España en 246 partidos solo dos veces había recibido más de tres goles en un partido. En una ocasión en su etapa con el Albacete (4-2 frente al Xerez) y otra con el Levante donde dio el salto de calidad para llegar a un grande (7-0 contra el Barcelona).



El debate ya no tendrá freno y Lopetegui debe decidir ahora quien es su portero titular, la opción de repartir competiciones entre Keylor y Courtois, además de manejar el aspecto psicológico. Perder su posición en la primera jornada liguera y tras recibir cuatro goles en el primer título perdido de la temporada, representaría un nuevo examen a la fortaleza mental del guardameta costarricense.