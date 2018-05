Mal balance para Mina: españoles ‘lo hacen polvo’ tras la derrota

Yerry Mina pasó de la expectativa, tras mucho esperar la oportunidad de ser titular en el Barcelona, a la decepción de la derrota 5-4 contra Levante, en un partido en el que pasó muchos trabajos y se vio desubicado.

Se trata del resultado obvio de su inactividad en un equipo al que llegó tarde (sobre la mitad de la temporada) y que demanda un largo proceso de adaptación. Además, el sistema defensivo completo falló contra Levante y la muestra son los 5 tantos recibidos, una cantidad que no recibía el equipo ‘culé’ hace casi 15 años.



Pero eso no lo contempla la prensa española, que se queda con la imagen de un jugador que no dio buenas sensaciones haciendo pareja primero con Vermaelen –lesionado- y luego con Piqué.



El diario Sport de Barcelona fue el más duro, pues le dio una calificación de 2 puntos, la peor de toda la plantilla. “Su mala colocación y desacierto contanste contagió al resto del equipo. Nunca estuvo en su sitio, decidió mal con el balón y fue un cúmulo de errores. Ni en el flanco izquierdo ni en el derecho. Nunca funcionó”, comentó.



Marca, de Madrid, tampoco tuvo piedad: “Desaprovechó la oportunidad para demostrar por qué debería contar con más confianza por parte de Ernesto Valverde. Falla en varios goles del Levante. Sale señalado de este partido”.



Finalmente, el catalán Mundo Deportivo resume: “Mal parado. No le hizo ningún bien aparecer por fin en una alineación. El central colombiano salió en varias fotos de los goles de un levante que le ganó siempre por piernas, empezando con Morales en el 1-0. Encima, no se aprovechó su altura en el balón parado”.



Para completar la preocupación, desde España se comenta que el colombiano salió con una molestia física del duelo contra Levante.