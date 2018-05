¡Duelo de locos! Levante le quitó invicto a Barcelona: lo venció 5-4

Contra todo pronóstico, Levante le arrebató a Barcelona el invicto de 43 jornadas sin derrotas que atesoraba como campeón de la Liga de España y lo derrotó por 5-4.

Barcelona tenía entre sus titulares a Yerry Mina, quien no la pasó bien en la primera etapa, probándose como pareja de Vermaelen.



De hecho, al minuto 8 se le escapó a Mina el veloz Morales para meter el centro que Boateng sólo tuvo que empujar. Dos minutos después, se salvó del segundo Barcelona, cuando otra vez Yerry erró en la marca y el remate de Bardhi se estrelló rebeldemente en el palo.



Al 30 salió Vermaelen por lesión y jugó Piqué junto a Mina. No hubo mejoría: al 31, una viveza se apuntó Boateng, superando en el último arranque a toda la zaga para el 2-0.



Para calmar un poco la situación, al 37 salió al ataque Piqué, encontró a Suárez y el toque a Coutinho acabó en un riflazo para el descuento y el 2-1.

Pero tras el descanso, en la primera acción, vacunó Bardhi en una rápida llegada ante la lenta zaga del Barcelona… Sí, con Mina ahí.



Al 49 se apuntó el triplete Boateng, aprovechando que atrás hacía agua Barcelona y al 55 se estorbaban Piqué y Mina y terminó Bardhi aprovechando el desorden para meter un riflazo arriba y dejar el asunto 5-1. ¡Impensable!



Pero estaba Coutinho, en ausencia de Messi, y cada vez que se lo permitieron remató de afuera: una vez al 5 y otra más al 64, con cual Barcelona se acercaba con su 5-3.



Llegó al 69 el colombiano Jefferson Lerma al partido, justo para cometer una falta en el área contra Busquets que cambió por gol Luis Suárez al 71. Y así renacían el campeón y el partido.



El cierre fue de ataques constantes del propio Coutinho, Piqué y Suárez y Busquets regalaba el sexto del Levante en una salida que inexplicablemente no resolvió Levante en el mano a mano.



Mina y Lerma terminaron el encuentro con tarjetas amarillas.



Al final, Levante logró defender su ventaja, a pesar de la insistencia del campeón de España, que no tuvo a Messi en el campo. Primera explicación a una caída inesperada.