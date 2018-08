La banda del Atlético de Madrid para dar el salto de calidad en Europa

Atrás quedaron los días en que Atlético de Madrid daba la pelea en España armado de coraje y amor propio. Hoy el equipo de Diego Simeone mira de igual a igual a sus tradicionales rivales en España, Real Madrid y Barcelona, y a los Liverpool, Juventus, Bayern y compañía, con la certeza de haberse reforzado a lo grande para dar la pelea precisamente a ese nivel.

Los títulos en la temporada 2018-2019 son el nuevo objetivo y para alcanzarlos no se ahorró un céntimo: ¡123 millones de euros ha gastado en el mercado de verano!



¿En qué gastó tanto? Vamos hombre por hombre:



Thomas Lemar. El francés, de sólo 22 años, es la nueva joya de la corona. Su traspaso costó 70 millones de euros, apenas justo para un campeón del mundo, y las expectativas con él son altísimas. Desborde, pase y gol son sus características. Y asociación con su compatriota Griezmann, por si faltaba algún mérito.



Gelson Martins. Tiene 23 años, es portugués y es el extremo que debe surtir de balones a los atacantes en el nuevo Atlético de Madrid. Se vio menos adaptado que Lemar en el estreno contra Stuttgart pero sus 13 goles con el Sporting –del que salió mal por presionar para quedar libre- justifican la confianza de Simeone.



Santiago Arias. Por si hacía falta un refuerzo para Godín, Giménez, Lucas, Filipe Luis, Juanfran, Savic y el gran portero Oblak, lelga el colombiano Arias para ponerle presión a Juanfran por el lateral derecho. Fue el mejor jugador de la Liga de Holanda, nada menos. Y por la otra punta no está de más contar con Lucas Hernández, otro campeón mundial, que hace estragos por la zona izquierda.



Rodri. El medio campo, que ya contaba con Gabi, Koke y Saúl, suma a un jugador de 22 años, procedente de Villarreal, que costó 20 millones de euros porque es un fenómeno en la recuperación y gran alternativa en ausencia de cualquiera de los mencionados. Hay que esforzarse mucho para encontrar una zona medular con tantas garantías en marca y en la proyección en ataque, con media distancia incluida.



Kalinic. No es que a Diego Costa y Griezmann les hiciera falta competencia o compañía, pero es claro que sumando a Kalinic, el croata de 30 años que llega para integrar, por qué no, un tridente a la altura de los más temidos de Europa. Harían falta algunos retoques, pero con el exMilán el grupo suma talento y pegada, lo que con Correa, Vitolo y los recién llegados bien puede significar el paso adelante en España y en Europa.





Cada movimiento ha sido perfectamente premeditado por Simeone, quien espera dar el salto de los seis títulos que ha ganado con el equipo ‘colchonero’ (una Liga, una Copa y una Supercopa de España, dos Europa League y una Supercopa de Europa) para pelear por una Champions.



El primer examen será el Real Madrid, este miércoles, en la Supercopa de Europa. Entonces se sabrá para qué está, realmente, el reforzado equipo edl ‘Cholo’ Simeone.