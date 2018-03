Murillo jugó 45 minutos y Valencia superó 3-1 al Alavés, que no tuvo a Torres

El Valencia prolongó su racha triunfal con una nueva victoria en Mestalla, contra el Alavés (3-1), que pudo ser más amplia de no ser por la buena actuación del guardameta visitante Pacheco.



El Valencia encarriló bien el partido en la primera parte con dos goles, pero un tanto del Alavés en los primeros compases del segundo tiempo dio vida temporalmente al equipo vitoriano, aunque el conjunto local pronto volvió a poner tierra de por medio en el marcador.

Valencia se hizo con el control del juego desde el inicio contra un Alavés bien ubicado en defensa a la espera de cazar un contragolpe con el que sorprender a su rival, que a pesar de su dominio no gozó de ocasiones de gol claras en los primeros compases del partido.



De hecho, la primera oportunidad clara llegó en la meta defendida por Neto tras un centro de Munir que cabeceó con comodidad y en muy buena posición Sobrino pero que se encontró con una gran intervención del meta brasileño.



El Valencia respondió pronto y poco después un zapatazo de Dani Parejo desde fuera del área obligó a Pacheco a otra gran acción para evitar el gol local a los 16 minutos del choque. El que no falló fue Rodrigo tres minutos después. Una pared en la frontal entre él y Zaza, que le devolvió el balón de espaldas, dejó solo a su compañero con un pase fantástico y el hispano-brasileño batió a Pacheco.



El tanto y su brillante ejecución dieron alas al Valencia, que se hizo dominador del partido y acorraló al Alavés, que sufrió al máximo y tuvo en Pacheco a su gran protagonista ante las llegadas de Zaza, Soler o Guedes. La resistencia del Alavés ante el asedio duró hasta el minuto 34, cuando el italiano Zaza obtuvo premio a su insistencia al rematar con la planta de un pie un centro desde la derecha que se coló en la meta alavesa tras tocar en un poste.



La recta final de la primera parte fue una pesadilla para el Alavés, que, salvo un lanzamiento de falta peligroso en la frontal del área valencianista, solo pudo contemplar el abrumador dominio del equipo de Marcelino García Toral, que reclamó un posible penalti a Soler.



El Alavés se volvió a meter en el partido con un tempranero gol de Sobrino en el arranque del segundo tiempo. A los tres minutos de reanudarse el choque, Martín llegó al área local y asistió a Sobrino, que superó a Neto. En la acción siguiente, Guedes pudo replicar, pero cuando parecía que el jugador portugués había superado a Pacheco el meta visitante salvó el gol con una gran estirada. Aunque el Alavés protagonizó un intercambio de golpes con el Valencia en los primeros instante del segundo tiempo, el intento de reacción visitante acabó con un gol en propia puerta de Laguardia en su intento forzado de rechazar un centro muy peligroso de Soler en el minuto 54.



Con el Valencia de nuevo controlando el partido, un mal despeje de Neto pudo costarle caro a su equipo, ya que el balón fue a parar a Sobrino, que, viendo que el meta estaba fuera del área, lo bombeó, pero salió ajustado a un palo. Conforme avanzó la segunda mitad, la intensidad del partido decayó y, aunque los dos equipos buscaron la portería rival, las ocasiones ya no fueron tan claras como en la primera mitad y el comienzo del segundo tiempo. Con ambiente festivo que en la grada, en los últimos minutos el Valencia buscó de nuevo el gol pero no tuvo recompensa.



Síntesis



Valencia: Neto, Montoya, Garay (Murillo, m.46), Gabriel, Gayá, Kondogbia, Parejo (Maksimovic, m.84), Carlos Soler, Guedes, Zaza y Rodrigo (Vietto, m.72).



Deportivo Alavés: Pacheco, Martín, Laguardia, Rodrigo Ely, Duarte, Manu García, Pina, Hernán, Pedraza (Guidetti, m.60), Munir (Ibai, m.60) y Sobrino (Burgui, m.72).



Goles: 1-0, m.19: Rodrigo. 2-0, m.34: Zaza. 2-1, m.54: Sobrino. 3-1, m.53: Laguardia, en propia puerta.



Árbitro: Munuera Montero. Mostró tarjeta amarilla al local Kondogbia y al visitante Pina.