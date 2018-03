Murillo, a frenar los goles de Muriel: Sevilla recibe a Valencia en Liga

Sevilla, con Luis Fernando Muriel, y Valencia, con Jeison Murillo, se enfrentan este sábado en Liga por un duelo crucial por la zona de Champions, entre el quinto y el cuarto, en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde a los sevillistas sólo les vale ganar, pues están a ocho puntos del equipos 'che'.

El estadio de los blanquirrojos acoge una cita de altos vuelos entre dos viejos adversarios, con la pelea por estar en la próxima Liga de Campeones en liza, por lo que al Sevilla, a 8 puntos del Valencia y con cuatro de renta sobre el sexto (Villarreal), no le queda otra que vencer para dejar esa diferencia en 5 puntos y seguir soñando con la cuarta plaza.



Los hispalenses llegan en un buen momento tras dos triunfos seguidos, después del descalabro en liga ante el Atlético de Madrid (2-5), un día en el que además se lesionó Jesús Navas, su mejor lateral derecho y que seguirá de baja ante los valencianistas y también el martes contra el Manchester United en Old Trafford, en octavos de Liga de Campeones.



Sevilla encaja demasiados tantos y adolece muchas veces de la pegada que tiene el Valencia (52 goles a favor frente a los 36 de los de Nervión, con 30 y 40 en contra, respectivamente), pero sabe de la relevancia absoluta de un choque catalogado como la primera de las dos 'finales' que tiene de aquí al martes.



Están en juego continuar firme en la pugna por acabar cuarto LaLiga y, tres días después, las ilusiones de pasar por primera vez a los cuartos de la 'Champions' con el actual formato, aunque el técnico italiano Vincenzo Montella lo tiene claro: dejar ahora a un lado Old Trafford y centrarse en el exigente choque ante un Valencia al que ha elogiado como equipo "muy compacto" y peligroso en ataque.



Con la sensible baja de Navas para estos dos partidos claves, tanto en lo económico como en lo deportivo, el napolitano no hará rotaciones y apostará por su once tipo, con el mexicano Layún en el lateral derecho por el canterano de Los Palacios y hombres en buena forma y que deben marcar la diferencia como los argentinos Éver Banega, Franco Vázquez y el 'Tucu' Correa, o el colombiano Muriel.



Valencia buscará un triunfo ante su perseguidor más cercano que le permitiría poner pie y medio en la próxima edición de la Liga de Campeones, ya que en ese caso, la ventaja actual de ocho puntos pasaría a ser de once con treinta en juego, por lo que la brecha sería muy importante.



Además, al haber ganado por 4-0 en el encuentro de la primera vuelta en Mestalla, con un segundo triunfo el Valencia tendría también asegurado quedar por delante en caso de empate a puntos, por lo que en realidad serían doce los que el Sevilla debería recuperar.



De hecho, un empate sería un preciado 'mal menor' para el Valencia puesto que le permitiría mantener su distancia, se aseguraría estar por delante en caso de empate y habría desactivado la principal esperanza sevillista de recortar distancias.



En los últimos cinco encuentros, ha sumado cuatro victoria y un empate, lo que supone trece puntos de los quince posibles, aunque es consciente de que el Sevilla ha logrado doce puntos en esos mismos partidos.



