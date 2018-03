Iniesta reconoce que podría dejar el Barcelona para ir a jugar a China

Andrés Iniesta anunció que tiene una oferta para seguir su carrera en el fútbol chino y que decidirá su futuro antes de fines de abril.

El centrocampista de 33 años, vital en la construcción del equipo "culé" que ha dominado España y Europa durante buena parte de la última década, ha sido relacionado con el equipo Tianjin Quanjian.



Pese a que Tianjin emitió un comunicado diciendo que los reportes no eran ciertos, Iniesta confirmó que tiene una oferta de un equipo chino al que no identificó.



"Antes del 30 de abril tomaré una decisión. Será la más honesta para mí y para el club. Quedan unas semanas. Hay dos opciones, seguir o marcharme", dijo Iniesta a periodistas tras la goleada del Barca 3-0 sobre Chelsea por la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.



El entrenador del Barca, Ernesto Valverde, también se refirió a la posibilidad de que Iniesta abandone el club. "No sé si seguirá o no, es algo muy personal. Lo tiene que decidir él y, haga lo que haga, estará bien", dijo el DT. "Ahora está con nosotros y no me planteo el futuro, solo el presente, terminar bien la temporada".