Andrés Iniesta, a un brindis de dejar el Barcelona y dar el sí a China

"Sé lo que voy a hacer con mi futuro. El apoyo de la gente lo tengo y lo he tenido siempre. No es algo que me haga cambiar de opinión". Así fue siempre y así es Andrés Iniesta hoy. Sin rodeos.

El capitán del Barcelona no escondió nunca que tiene millonarias ofertas del fútbol de China y ya ha anunciado que comunicará su nuevo rumbo en los próximos días.



Los 30 millones de euros por temporada ya son argumento suficiente para convencer a muchos futbolistas. Esa sería la cantidad que ofrecen al menos dos equipos: Tianjian Quanjian, donde juegan Pato y Witsel, y Chongqing Dangdai Lifan, club que ya se hizo con los servicios del colombiano Adrián Ramos y que trabaja en lleve con el Granada de España y el Parma. Este último es manejado, en su parte deportiva, por el español Antonio Cordón, quien estaría hablando hace tiempo al oído del crack del Barcelona.



Pero, para un hombre acostumbrado a ganarlo todo, la decisión no puede pasar sólo por un atractivo salario.



Ahora es la prensa económica y no la deportiva la que explica la razón de la muy posible salida de Iniesta: ir a China sería un impulso definitivo para su negocio de vinos.



El portal Eleconomista.es explica que los cálculos iniciales de venta llegarían a los dos millones de botellas por año, un incremento bastante jugoso para las Bodegas Iniesta, ubicadas en Fuentealbilla (Albacete), pueblo natal del futbolista.



El catálogo, cuyo producto estrella es el vino tinto Corazón Loco, tendría un importante pedido pues, según el portal, los consumidores chinos no se fijan tanto en la procedencia o el contenido del vino sino en el impacto de la etiqueta, que tendría la imagen del famoso deportista.



La decisión estaría apenas para su oficialización. China, además de ser un plan de retiro bastante favorable, es el destino de los negocios por excelencia. Y eso lo sabe bien Iniesta.