Barcelona vs. Real Madrid: duelo de estrellas y un récord de por medio

Barcelona, campeón de la Liga y la Copa del Rey, recibe a Real Madrid en el Camp Nou, que espera jugar su final de Champions League contra Liverpool. El partido será a la 1:45 p.m. en el que Yerry Mina no está convocado por los azulgranas.

El último gran clásico de Andrés Iniesta, que ya ha anunciado su marcha del Barcelona, será el principal argumento. El manchego arrastra problemas musculares en el sóleo, pero ya participó en el entrenamiento del viernes y todo apunta que jugará de inicio. Pero más allá de todo eso y de la estéril polémica sobre si el Real Madrid tiene que hacer o no el pasillo al flamante campeón, está el orgullo por derrotar al gran rival.

Mañana clásico... Mi último!! Fútbol siempre ❤⚽💪🏻🔵🔴 pic.twitter.com/CJw3ANxQmw — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 5 de mayo de 2018

La diferencia entre ambos equipos es muy amplia (86-71) y en el partido de la primera vuelta, el Barcelona pasó por encima del Real Madrid, al que derrotó por 0-3. Aquel triunfo sentenció a su gran rival en Liga y sirvió para borrar el mal sabor de boca que le dejó a Ernesto Valverde su estreno oficial en el banquillo del Barça.



Fue en la Supercopa de España, Neymar se acababa de ir, y los madridistas jugaron con una marcha más para firmar dos claras victorias, 1-3 en

Barcelona y 2-0 cómodo en la rúbrica en el Santiago Bernabéu. Pero desde entonces, todo ha cambiado. El Barça, de la mano de Valverde y con Leo Messi como ejecutor, ha ofrecido una magnífica imagen en LaLiga, donde no ha perdido ni un solo partido y ha batido el récord invicto que databa de hace unas décadas por parte de la Real Sociedad.



Si no fuera por el fiasco europeo en Roma, donde el Barça dejó escapar una cómoda ventaja acumulada en la ida (4-1) para perder en cuartos de final (3-0), la temporada de los azulgrana sería perfecta, porque también conquistó la Copa del Rey tras abrumar al Sevilla (5-0). Si quiere buscar alicientes, el Barça los puede encontrar.



Aumentar su racha de partidos ligueros sin perder y luchar por completar todo un campeonato o conseguir ganar por fin al Real Madrid de Zinedine Zidane en el Camp Nou. Y es que los blancos con Zidane en el banquillo han ganado dos partidos (Liga 2015-16 e ida de la Supercopa de este año) y empataron un clásico, el liguero de la temporada pasada. Además de Iniesta, Messi y Ter Stegen también reúnen protagonismo para mañana.



El argentino, con 32 goles, tiene prácticamente asegurado el 'pichichi', y encabeza la clasificación de la 'Bota de Oro', mientras que el alemán tiene más complicado conseguir el 'zamora' como meta menos goleado del campeonato, porque Oblak (Atlético Madrid) tiene tres goles menos encajados. Pocos alicientes presenta el duelo para el bando madridista más que romper el récord de una Liga sin derrotas del

Barcelona o el impulso anímico que puede dar una nueva conquista del Camp Nou, tras ver premiado el esfuerzo unido al sufrimiento en Liga de Campeones para eliminar al Bayern Múnich de las semifinales y alcanzar la tercera gran final de Liga de Campeones consecutiva.



Aunque la mente de los jugadores del Real Madrid ya está en Kiev y la posibilidad de seguir haciendo historia en Europa con un equipo que ya es leyenda, tras ser el primero en retener la corona de campeón, un clásico siempre motiva para dar el máximo y no pensar en posibles lesiones. Poco más que el orgullo se juega en una Liga que tiró por falta de ambición a las primeras de cambio y que quiere terminar con decoro.



Alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Coutinho, Messi y Luis Suárez.



Real Madrid: Keylor Navas; Nacho, Vallejo, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Marco Asensio o Bale; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Canario).



Estadio: Camp Nou.



Hora: 1:45 p.m.