Apuestas: Así funciona el modelo español que se usaría en Colombia

Alfredo Lorenzo, Director de Integridad y Seguridad de LaLiga de España, explicará este domingo, en el estadio El Campín, el trabajo que se ha realizado en España en materia de apuestas, en el marco de la primera conferencia internacional sobre la integridad y la transparencia de las apuestas deportivas en Colombia, Betting Sports Marketing Conference, que se realizará los días 7 y 8 de mayo, impulsada por el Ministerio de Hacienda, la Dimayor, Coljuegos y Asojuegos.

¿Cuál es el procedimiento para evitar el amaño de partidos con las apuestas en línea?

Nosotros llevamos trabajando en la limpieza del juego más o menos 5 años con un departamento creado para trabajar todo el tiempo en ese tema. Tenemos un software que está monitoreando constantemente los mercados de apuestas, con nuestros propios analistas. Pero también trabajamos la parte humana con jugadores, técnicos, directivos y todo el personal relacionada con el fútbol. Nuestro programa de identidad es, sin temor a equivocarme, el más completo del mundo porque trabajamos desde la prevención hasta la denuncia.



¿Qué recomendación le hace a la Dimayor que está iniciando con este mercado?

Nosotros venimos trabajando con la Dimayor en varios aspectos y uno de ellos es el de la integridad. Una liga de fútbol debe tener muy presente que debe trabajar desde la prevención, siguiendo con el monitoreo de las competencias, la investigación y la denuncia, porque de nada sirve investigar algo si al final no se hace una denuncia. El programa de integridad no se desarrolla de un día para otro, pero hay que consolidarlo.



¿Cuántos casos de amaños han evidenciado en España?

No me atrevo a dar un número, pero muchos casos han terminado en capturas por parte de la Policía y causas judiciales. El más reciente y sonado fue la Operación Pizarro donde la Policiía capturó 32 personas en febrero, tras una investigación que iniciamos desde hacía un año atrás en la cual encontramos 20 partidos que se vieron involucrados en casos de amaños.



¿Hace cuánto vienen trabajando LaLiga y la Dimayor en este tema?

No llegamos al año, hace unos meses firmamos un convenio y hemos venido trabajado en temas como el desarrollo económico (televisión), integridad, seguridad y hay otros aspectos que incluyen esa colaboración.



El espectro de las apuestas en línea es muy grande, ¿cómo pueden controlarlo todo?

Las cosas que uno puede apostar son bastante extensas, pero donde hay un verdadero rédito económico son más pocas y es ahí donde hacemos mayor énfasis: resultados, número de goles, número de tiros de esquina, todo eso lo monitoreamos con nuestro software. Y después de que evidenciamos algo hay que comprobarlo porque no todas las alertas significan amaño. Además hay que tener en cuenta otras formas de trampa que no son tan específicas como una clasificación a un torneo europeo o evitar un descenso.



¿Cómo se implementaron las apuestas en línea en España?

Todo inició en el 2011 con la creación de la Ley del Juego, donde se regularon las apuestas tanto presenciales como virtuales. Allí se establecen unos requisitos que deben cumplir los operadores para tener una licencia y realizar su actividad en España; así como también, los clientes deben cumplir una serie de reglas. Tuvimos unos dos años de transición para que las casas cumplieran con los requisitos y en 2013 empieza en sector del juego en España y cada año hemos evidenciado un crecimiento del 30 por ciento. Toda la actividad del juego acá está regulada por la ley.



¿Cuántas casas de apuestas en línea hay en España?

Según la Dirección General de Ordenación del Juego, incluidas las que también tienen en su menú actividades relacionadas con el póker, hay unas 50 con licencia, pero hay varias que aún no han entrado en operación.