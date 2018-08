'Diego Simeone es el mejor entrenador de Europa': Rivaldo

El exfutbolista del Barcelona y la selección de Brasil, Rivaldo, declaró que "Simeone es el mejor entrenador de Europa" además de asegurar que su exequipo "no necesita" fichar al francés Paul Pogba.

"Simeone es el mejor entrenador de Europa", declaró Rivaldo en una entrevista con Betfair, casa de apuestas de la que es embajador el brasileño.



Rivaldo opinó sobre la actualidad en cuanto a fichajes de su exequipo, el Barcelona, del que han aparecido rumores de que persigue la incorporación de Pogba: "Es un buen jugador, pero no creo que el Barcelona lo necesite ahora mismo. El club ha fichado a buenos jugadores como Arthur o Vidal y ahora parece que tienen una buena plantilla para arrancar la nueva temporada".



Además, el exfutbolista opinó sobre la situación que vive el Real Madrid tras la marcha del portugués Cristiano Ronaldo rumbo a la Juventus de Turín: "El objetivo del club es encontrar otro Ronaldo. A pesar de la calidad de la estrella portuguesa, ya no es tan joven como antes y este posiblemente haya sido el mejor momento para las dos partes para separarse. En uno o dos años este movimiento no hubiese sido fácil de realizar”.



“El Madrid gana dinero mientras que sus rivales invierten en nuevos jugadores, y esto solo es posible gracias a los éxitos recientes, que le han dado margen para correr algunos riesgos", sostuvo el astro brasileño.