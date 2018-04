Barcelona y Mina, a un punto de ser campeones: visitan a La Coruña

Después de las fuertes emociones tras la consecución de la Copa del Rey y el anuncio de la despedida de Andrés Iniesta, Barcelona puede vivir este domingo una noche mágica y celebrar su vigésimo quinto título de la Liga española, y sentenciar al Deportivo a Segunda división.

El estadio Abanca-Riazor acogerá un choque de extremos, en el que si el Barça puntúa será campeón matemáticamente debido a que Real Madrid ya ganó.



Al Depor todo lo que no sea ganar (y su rival no ha perdido esta temporada en Liga) le mandará a Segunda División. Los coruñeses homenajearán al Barça con el tradicional pasillo por la Copa del Rey que consiguió la semana pasada ante el Sevilla (5-0) y después intentarán evitar que el equipo de Ernesto Valverde sume el único punto que le falta para entonar el "alirón".



El equipo de Clarence Seedorf acumula cuatro jornadas sin perder y está en su mejor momento después de dos victorias y dos empates, pero su única opción de sobrevivir en Primera pasa por firmar pleno de victorias hasta el final de la temporada (después del Barcelona se enfrentará a Celta, Villarreal y Valencia), lo que implicaría además concluir el curso con una racha de ocho partidos sin perder.



El de mañana, en el que si el Barça asegura el título conseguirá su octavo doblete de la historia y aumentará su ventaja sobre el Athletic Club -su perseguidor en esta clasificación con cinco-, será el partido que abrirá la despedida de Andrés Iniesta, que anunció este viernes su adiós del Barça al término de la temporada después de 22 años en el club, los últimos 16 en el primer equipo.



Con prácticamente los deberes hechos, la Copa conquistada y fuera de la Champions, Valverde dispone de todos los jugadores con la única ausencia de Sergi Roberto, expulsado la última jornada ante el Celta y no podrá jugar mañana.