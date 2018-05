Cristiano Ronaldo no aparece con la nueva camiseta de Real Madrid

Después de las explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo, después de ganar la Champions League el fin de semana anterior, dejando en duda su permanencia en el Real Madrid; este martes los rumores de la posible salida del portugués del equipo merengue se incrementaron en el lanzamiento de la nueva camiseta del equipo español para la próxima temporada: CR7 fue el único jugador que no apareció vistiendo la casaca.

Cristiano no solo no aparece en las fotos de presentación de la nueva indumentaria, sino que tampoco está en la foto de plantilla en la tienda oficial del Real Madrid, lo que genero nuevas especulaciones.



Sin embargo, algunos medios en España, como la 'Cadena Cope', informan que su ausencia se debió a que el jugador no pudo estar el día que se hicieron las fotos. Además, hace un año el futbolista tampoco estuvo en las primeras fotos de la plantilla. En todo caso, sigue la incertidumbre en cuanto al futuro del portugués, luego de que en los últimos días se haya dejado entrever la mala relación que hay entre el astro y el presidente Florentino Pérez.

Atlético también sufre con Griezmann

En la otra orilla de Madrid se vive una situación similar. Su máxima estrella, el francés Antoine Griezmann, es un gran candidato para reforzar al Barcelona en la próxima campaña; así, los directivos han tratado de tranquilizar a su afición diciendo que su figura se quedará. Pero hace apenas unos días, Atlético lanzó su nueva indumentaria y en la campaña publicitaria no apareció Griezmann vistiendo la camiseta colchonera.