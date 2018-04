Segunda jornada consecutiva en que Jeison Murillo no es convocado en Valencia

Jeison Murillo volvió de una lesión y regresó con su mejor momento al Valencia, siendo titular. Sin embargo, el jugador no fue convocado en los últimos dos partidos en que su equipo enfrentó a Leganés y jugará contra Espanyol este domingo.

@ValenciaCF vs @RCDEspanyol:

• Sin novedades respecto a Leganés.

• Toni Lato es aún baja por el equipo.

• Nos sorprende lo de Jeison Murillo.

• La única lesión grave con Coquelin.

• Otra convocatoria, sin Nacho Vidal.#LaLiga #ValenciaEspanyol pic.twitter.com/Rqw82JTPyh — Josep Rodrigo (@Josep19RP) 7 de abril de 2018

Si bien no hay una decisión clara o confirmada, se comenta que el cafetero ha tenido molestias físicas y por esto no ha entrado a las dos recientes listas. Sin embargo, los aficionados y cuentas no oficiales del club, están en desacuerdo por la no convocatoria del zaguero central, argumentando que ha sido por decisiones técnicas.





Toni Lato, también se quedó por fuera junto a Nacho Vidal y los lesionados Javi Jiménez y Coquelin. El último partido que disputó el colombiano fue el 17 de marzo en la victoria por 3-1 sobre Alavés.