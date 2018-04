Carlos Sánchez y Daniel Torres se impusieron en el 0-0 de Espanyol y Alavés

Espanyol y Alavés han empatado sin goles en un partido con una de las peores entradas en el RCDE Stadium y en el que se notó que ninguno de los dos equipos tienen alicientes clasificatorios.

El Alavés, con este empate, ha roto su racha de tres partidos seguidos sin puntuar, mientras que el Espanyol vuelve a sumar, pero a un ritmo insuficiente para acercarse a la séptima posición. Alejados del descenso, y prácticamente sin opciones reales de mejorar, Espanyol y Alavés dirimieron una primera parte de poca intensidad, con un equilibrio en la posesión y en el reparto de las ocasiones.



El Espanyol se aproximó, primero con un saque de esquina sin peligro en el minuto 11, mientras que Pau López, silbado por parte de la grada de Cornellà por su marcha a final de temporada, detuvo su primer lanzamiento en el minuto 14, una inocente falta botada por Guidetti. El delantero sueco y, especialmente Burgui, fueron los jugadores más incisivos. Tanto es así que Víctor Sánchez se vio superado en el lateral diestro, posición a la que regresaba después de varios partidos en el centro del campo, y vio cartulina amarilla.



El Alavés llegó con tiros lejanos, de Pina y Torres, sus sobrios mediocentros, mientras que Aarón estrelló un balón al larguero después de que lo rechazara Pacheco. Cómo no, esa acción nació en las botas de Gerard, cuyo pase desarmó la defensa vitoriana. Despertó Quique en la segunda mitad, después de una sonora pitada de los aficionados blanquiazules por el poco dominio del Espanyol.



Quitó a Jurado y Granero por Piatti y Melendo. Ese cambio en los costados le dio más desborde al conjunto periquito, aunque de nuevo el partido tendió a la nada.



Un remate de Ely de cabeza que desvió Pau y, acto seguido, un lanzamiento de Gerard desde fuera del área fueron las únicas noticias en los primeros 15 minutos del segundo acto. El Alavés, antes de que moviera el banquillo Abelardo, empezó a sufrir por la movilidad entre líneas de Melendo. Piatti, en el minuto 63, puso en aprietos a Pacheco después de una gran jugada del canterano, mientras que Gerard remató un minuto después por encima del larguero una excelente transición de Darder y el propio Melendo.



El conjunto vasco avisó con un tiro de Guidetti desde dentro del área que rechazó Pau con el pie izquierdo. Abelardo también decidió mover ficha. La entrada de Pedraza por Burgui, más apagado en la segunda mitad, le dio más juego interior. Guidetti, en el minuto 74, marcó pero su gol fue anulado por fuera de juego. Los visitantes pisaron el área con más efectivos y peligro, pero la defensa blanquiazul estuvo bien colocada. La entrada de Hernán y Wakaso, ex jugadores locales, animó la grada, pero no hubo mayores noticias. El 0-0 era el destino de un partido soso de principio a fin.



Síntesis



Espanyol: Pau López; Víctor Sánchez (Navarro, min. 67), David López, Duarte, Aarón; Jurado (Melendo, min. 46), Carlos Sánchez, Darder, Granero (Piatti, min. 46); Sergio García y Gerard.



Alavés: Pacheco; Aguirregabiria, Laguardia, Ely, Rubén Duarte; Sobrino, Pina, Daniel Torres, Burgui (Pedraza, min. 67); Guidetti (Hernán, min. 77) y Munir (Wakaso, min.84).