Misión para Bacca en Villarreal: acabar el invicto del Barcelona

Este miércoles, Barcelona volverá a jugar de local, pero esta vez tiene en frente al Villarreal, una vez más para mantener su invicto en la Liga de España e ir cabalgando poco a poco hasta el final del campeonato.

Este partido no se disputó en su momento por la disputa de los azulgranas de la final de la Copa del Rey contra el Sevilla y los hombres de Ernesto Valverde recibirán el primer pasillo de campeón, tras la negativa de Real Madrid a hacerlo el pasado domingo en el Camp Nou.



Tras lograr el doblete (Liga y Copa) y celebrarlo por las calles de la ciudad, las últimas semanas de competición deberían ser un trámite para el Barça. Sin embargo, el objetivo de completar las 38 jornadas de Liga sin haber cedido ni una sola derrota es demasiado goloso para dejarlo escapar, pues el equipo catalán está a solo 270 minutos de conseguirlo.



Yerry Mina fue convocado en el conjunto blaugrana a último momento por la lesión de Umtiti, pero se prevé que sean Vermaelen y Piqué la pareja de centrales en el inicio del encuentro.



Por su parte, Villarreal intentará certificar su clasificación a la competición europea de forma definitiva, siempre y cuando logre ganar o puntuar en el Camp Nou. El submarino amarillo asegurarían la séptima plaza de la tabla clasificatoria con un triunfo al superar en ocho puntos al Getafe, uno de sus perseguidores en esta lucha, aunque otra opción para asegurarla pasaría por lograr un empate, siempre que el Sevilla pierda con el Real Madrid, que también juega el partido aplazado.



Al contar con seis puntos de ventaja, ese punto certificaría la clasificación a falta de dos partidos, mientras que para a lograr la sexta plaza, el cuadro de Javi Calleja necesita ganar y que el Sevilla no lo haga, lo que ya les aseguraría esa posición.



En ataque contará con un único delantero, que seguiría siendo el colombiano Carlos Bacca, quien es fijo en las últimas semanas y a pesar de no marcar en el último partido es uno de los mejores en lo que va del 2018.



Alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Vermelen, Umtiti, Digne; Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho; Messi, Luis Suárez y Dembélé.



Villarreal: Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Rodrigo, Trigueros; Castillejo, Fornals, Cheryshev; y Carlos

Bacca.



Hora: 1:00 p.m.



T.V.: ESPN 2