La genialidad de Messi y Suárez le dan el título de España a Barcelona

Barcelona se coronó campeón de la Liga de España con un sufrido triunfo 2-4 sobre Deportivo La Coruña, que aunque parezca amplio, fue muy distante de los mostrado por los dos equipos en el terreno de juego.

A los siete minutos del partido, una buena jugada de Ousmane Dembélé derivó en los pies de Coutinho, quien con un zapatazo de izquierda abrió el marcador en Riazor. Un golazo el del brasileño, que así respondió a la confianza de Ernesto Valverde en este encuentro de Liga.



Pero Deportivo La Coruña no podía entregarle el partido a su rival y no se amilanó en su estadio. Con jugadas de balón aéreo, que Ter Stegen no salía a cortar, llevaban peligro al pórtico del alemán. Por su parte, Barcelona le apostó al contragolpe, pero nunca encontró mal parada a la defensa del 'Depor'.



Sin embargo una tenía que salirle bien al azulgrana y fue así como llegó el gol. La velocidad de Dembélé dejó a sus rivales regados, se la dio a Luis Suárez, quien mandó un exquisito centro que terminó en el pie izquierdo de Messi; el argentino remató de primera y venció a Rubén Martínez. No hacía mucho por el marcador, pero la jerarquía de sus jugadores les daba una holgada victoria.



Pasaron dos minutos para que Lucas Pérez marcara el gol del descuento, el que les dio una felicidad antes de irse al descanso. Justo el gol para el 'Depor' en su estadio, donde buscaba la permanencia en la Liga de España.



En la segunda parte el conjunto local salió con el mismo ímpetu y, a los 64 minutos, encontró el gol del empate, el merecido gol del empate. Una combinación de sus atacantes terminó en los pies de Emre Colak, quien solo tuvo que empujarla al fondo de la red.



El gol ánimo a los dos equipos, Deportivo La Coruña quería aguarle la fiesta al Barcelona y dejar que todo se definiera en el próximo partido. Sin embargo aparecieron los genios del conjunto culé.



En los 10 minutos finales, Lionel Messi y Luis Suárez hicieron estragos la defensa del local e hicieron del partido un festival para ellos. El tercer y el cuarto gol fueron calcados: el uruguayo se la dio al argentino y este definió. ¡Tenía que ser él quien le diera el título al Barcelona!



La tristeza se apoderó del 'Depor' porque con esa derrota quedaron condenados a jugar en la Segunda División en la siguiente temporada. Mientras que la felicidad de los visitantes invadió el terreno de juego.