¿Bacca volvería al Milán? Villarreal prefiere gastar en otro delantero

La temporada de Carlos Bacca ha sido admirable. Con toda la continuidad que no logró en Milán, firma 43 partidos con 18 anotaciones.

Su buen momento ha sido tema de conversación en las últimas semanas y las noticias a su alrededor hablan más de su anotaciones y récords que del futuro próximo. Cabe recordar que el atlanticense está cedido en préstamo y, si Villarreal no hace efectiva la compra, volverá al equipo con el que todavía tiene contrato: Milán de Italia.



De hecho, se rumora, según el diario As, que Villarreal prefiere repatriar a un hombre de la casa como Gerard Moreno, quien ya le habría comunicado al Espaynol, su actual club, que quiere cambiar de aires. La operación rondaría los 20 millones de euros.



Marca recuerda que "Hasta la fecha los dos fichajes más caros realizados por los vila-realenses corresponden a los de Enes Ünal (14.6 millones de euros) y Ruben Semedo (14), contrataciones cerradas el pasado verano".



El futuro de Bacca no está decicido y eso conviene poco en pleno año del Mundial y a sólo horas de conocerse la convocatoria de Colombia para el Mundial de Rusia 2018.

