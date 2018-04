Entre lágrimas, Andrés Iniesta le dice adiós al Barcelona

Y sí, Andrés Iniesta confirmó aquello que se veía venir: no continuará en el Barcelona para la siguiente temporada tras 22 años vistiendo la camiseta del club de sus amores, en el que estuvo desde niño y con el que lo ganó todo en el fútbol mundial.

El volante español no confirmó cuál será su siguiente destino, pero entre lágrimas confirmó que no seguirá en el club. "Buenas tardes a todos. Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última (entre lágrimas). Esta es la última temporada aquí. Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno conmigo mismo y a nivel familiar", dijo.



Iniesta comentó que desde hace varios meses ha estado pensando esta decisión y que ahora siente es el momento de hacerlo, pues no está en el mejor nivel.



"Este ha sido un proceso largo, de meses y con dudas. El día que renové dije algunas palabras significativas en agradecimiento al club, pues aquí siempre me dieron la confianza y por lo tanto, si no estoy para dar lo mejor de mí no sería feliz, y este es el momento de irme", señaló.



También habló de su momento más significativo en el club, pues fueron muchos los partidos, títulos e historias en 22 años en club, al que llegó cuando tenía 12.

"Es difícil quedarse con un momento porque todos son, pero siempre me quedó con el día que debuté en Brujas. Todo lo que soñé algún día se convirtió en una realidad", dijo.