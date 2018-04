Iniesta, del gol a las lágrimas en la final de Copa del Rey ¿Se irá?

Andrés Iniesta, el gran protagonista de la victoria del Barcelona en la final de la Copa del Rey 2017/18, levantó al cielo de Madrid el trigésimo primer trofeo que logra el conjunto azulgrana con el manchego en el equipo.



Iniesta, autor de un tanto y guía absoluto del conjunto barcelonista en la goleada ante el Sevilla (5-0), se había emocionado notablemente cuando fue sustituido en los últimos minutos del partido ante la tremenda ovación de parte de las dos aficiones.

Las aficiones del FC Barcelona y Sevilla lo ovacionan, él llora en el banquillo. Sabe que hoy pudo haber vivido su última final con el club de su vida. Qué momento. IMPOSIBLE NO EMOCIONARSE. pic.twitter.com/QECDGl0obR — Invictos (@InvictosSomos) 21 de abril de 2018



El internacional español recibió el trofeo de manos del rey Felipe VI en el palco del Wanda Metropolitano, que albergó la final por primera vez, y posteriormente la bajó al césped donde le estaban esperando sus compañeros en un escenario instalado al efecto bajo el lema de 'Campeones'.



Con anterioridad el argentino Nico Pareja, capitán de la plantilla del cuadro andaluz, fue el encargado de subir al palco para recibir la placa como finalista pese a que el zaguero no jugó.



Durante las últimas semanas se ha especulado que Iniesta podría salir al final de temporada. Si bien aún no hay nada oficial, las posibilidades de ir al fútbol de China están latentes, pues no ha renovado su contrato con el club catalán.