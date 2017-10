Zidane cumplirá contra Getafe 100 partidos al mando del Real Madrid

0







Zinedine Zidane cumplirá cien partidos al mando del primer equipo del Real Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe, entre los que destaca la conquista de la Liga como el momento más especial, mostrando su humildad al asegurar que "actualmente" ya se le puede considerar "un entrenador confirmado".

Hace 99 partidos llegó al Real Madrid insistiendo en un mensaje de aprendizaje continuo que al fin Zidane ha enterrado a horas de ser centenario. "La diferencia es que he dirigido 100 partidos, en el primero estaba ilusionado y sigo estándolo, es lo importante y lo que al final nos mueve, las ganas que ponemos a cada entrenamiento y cada partido. He ganado experiencia. Podemos decir que actualmente soy un entrenador confirmado, aunque vaya todo muy rápido", dijo.

Siete títulos conquistados en este camino de éxito de Zidane al mando del Real Madrid y la misma forma de entender el fútbol y el trato con sus jugadores como clave del éxito. Se dio un consejo con la experiencia de lo vivido:

"Aprovecha tu momento, cada día. Es lo que estoy haciendo, disfrutando a diario porque la vida es eso, hay que aprovechar lo que tenemos". Preguntado por el momento más difícil y el más especial en este tiempo, Zidane tuvo clara la respuesta.

"Lo difícil es cuando pierdes porque algo no has hecho bien y lo bonito ganar la Liga. Ha sido el momento más bonito. todos lo son y los disfruto, pero si tengo que elegir uno es la Liga porque es el día a día, una complicación tremenda en una competición muy bonita y difícil. Ganarla es lo máximo".

Descartó que como le ocurriese de jugador, algún día pueda recalar en el Barcelona. "Tengo el corazón blanco e, igual que de jugador, nunca entrenaré allí. Después del Madrid muchos me dijeron si quería jugar en otro sitio y no quise. estoy aquí, pienso en lo de ahora y nada más. En el futuro veremos, pero no, con todo el respeto".

