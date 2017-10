'Yo sabía que tenía más talento que los demás': Cristiano Ronaldo

0







Actualizado hace 2 horas

Cristiano Ronaldo publicó este miércoles una carta en el portal ‘The Players’ donde se ve una faceta diferente del futbolista, en la que cuenta detalles de su infancia, sus primeros pasos como jugador y la ambición que aún tiene de ganar más títulos con el Real Madrid.

Su primer partido lo jugó a los siete años y recordó como su padre, que era el utilero del CF Andorinha, lo animó para que fuera por primera vez a un campo de juego profesional: “yo sabía que eso le haría sentir orgulloso, así que fui. El primer día había un montón de reglas que yo no entendía, pero me encantó. Me enganché a la organización y a la sensación de ganar".

Sus inicios no fueron fáciles y aunque hoy es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, con uno de los salarios mejores pagos en el fútbol, Ronaldo sostuvo que en su infancia “no tenían mucho dinero y solía jugar con guayos viejos que heredaba de mi hermano o que me prestaban mis primos”.

"Yo era muy flaco. No tenía músculo. Así que a los 11 años tomé una decisión. Yo sabía que tenía más talento que los demás. En ese momento decidí que también iba a trabajar mucho más duro que ellos. Empecé a escaparme de la residencia por la noche para entrenar”, afirmó 'CR7' sobre evolución física.

Como un sueño cumplido vive su presente en el Real Madrid, ya que siempre quiso “ganar trofeos con los merengues, romper récords y convertirse en una leyenda del club”.

Po último, el delantero portugués dejó en claro cuál es su motivación tras lograr tantos títulos a nivel grupal e individual. “Después de 400 partidos con el Madrid, ganar sigue siendo mi máxima ambición. Lo es todo para mí. Creo que nací siendo así. Pero la sensación cuando gano ha cambiado. Este es un nuevo capítulo en mi vida. Tengo un mensaje muy especial grabado en mis nuevas botas Mercurial. Está justo en el talón y es lo último que veo antes de atarme los cordones e ir hacia el túnel. Es como un último recordatorio, la última motivación. Dice, "El sueño del niño".

Redacción Futbolred