'Yo no echo de menos a nadie': Ramos sobre salida jugadores del Real

Actualizado hace 2 horas

Hace algunos días, Cristiano mostró su frustración luego del partido de Champions, en el que el Real Madrid perdió con el Tottenham, y señaló que "con James, Morata y Pepe, el equipo era más fuerte”, reflejando su posición de lo que pasa en la actualidad en el equipo.

Ante estas declaraciones, Sergio Ramos fue consultado en el programa ‘El Larguero’, de la ‘Cadena Ser’, en España, y no compartió la opinión del delantero portugués.

“No estoy de acuerdo con él y no es solo él, porque también hay muchos que opinan así. Me parece una posición un poco ventajista porque cuando ganamos las Copas nadie se acordaba de nadie, yo haría más hincapié en las lesiones porque la plantilla es más fuerte cuando estamos todos. Yo no echo de menos a nadie. Hemos ganado todo con los jugadores que tenemos. La plantilla ha cambiado, pero unos jugadores aportan unas cosas y otros, otras”, dijo el capitán del Real Madrid.

También, Ramos habló sobre el presente del equipo ‘Merengue’, pues no ha conseguido encajar un buen juego colectivo desde el inicio de temporada y ha sido fuertemente criticado.

“El Madrid son resultados. Hemos encadenado una línea negativa en Champions y en Liga, pero tampoco hay que encender todas las alarmas. Hay que aprender y seguir mejorando. Nos hemos dejado puntos importantes, pero queda mucho camino y nos iremos recuperando”, dijo.

Además, habló sobre Zinedine Zidane, el entrenador que ha cosechado todos los títulos posibles con el conjunto de Madrid en menos de dos años.

“El talento que tenía como jugador lo ha mantenido como entrenador. Aprendió de Ancelotti a manejar el vesstuario y luego el tema de las rotaciones, que nadie confiaba en eso y le salió bien. Y también la cercanía que tiene con el jugador. El manejo de una plantillo a veces no es tanto a nivel táctico sino de vestuario. Cuando un entrenador te da, te ves en la obligación de darle”, añadió.

Finalmente habló del Mundial, pues desde ya preparan todo lo que será la cita más importante del fútbol, a la que él acudirá como capitán de la roja europea.

“Hay equipo para ganarlo. Lo primero es estar convencido y pensar que se puede, hay que creer. Tenemos una Selección muy completa con jugadores jóvenes que ya están destacando y otros más veteranos que tenemos experiencia. Esa fusión puede ser muy buena", puntualizó.

Redacción Futbolred