Valencia firma la salida del arquero Diego Alves: se va a Flamengo

Alves, de 32 años, ha militado en el Valencia en las seis últimas temporadas y no entraba en los planes de Marcelino García Toral por lo que ni siquiera se ha incorporado a los entrenamientos de pretemporada del conjunto valencianista.

El portero brasileño se encuentra en la ciudad de Ribeirao Preto, en el estado de Sao Paulo, donde se entrena y espera para viajar a Río de Janeiro, según ha informado el portal globoesporte.

Diego Alves será compañero del colombiano Orlando Berrío, uno de las estrellas extranjeras del club.

Aunque el Valencia no ha hecho oficial la cifra de traspaso, fuentes cercanas a la operación apuntan a que la operación podría haberse cerrado por una cantidad cercana al millón de euros.

Diego Alves has saved more penalties (12) since 2012/13 than any other goalkeeper in Europe's top five leagues.



