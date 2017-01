Cinco aciertos que llevaron a Zidane a un invicto de 40 partidos

0







"Mi buena estrella siempre la tuve sobre mi cabeza, incluso cuando las cosas no me marchan bien, soy consciente de tener esa buena estrella. Por eso soy siempre positivo, aunque normalmente tenga un aire serio", dijo Zinedine Zidane cuando le preguntaron si su éxito tenía más de suerte que de otra cosa.

La fortuna juega siempre un papel. Pero en el caso del técnico del Real Madrid su rol es secundario. Trabajo y una gran capacidad para gestionar las crisis le dan al club ‘merengue’ un aire de imbatible que ya pocos se atreven a negar.

¿Cuáles son las claves del éxito de Zidane?

1. Ambición

“Lo único importante es ganar. Lo piensan los jugadores y lo pienso yo. De nada valen los récords si después no hay títulos”, ha dicho el francés, con total honestidad, desde su llegada al club, el 4 de enero de 2016. Y es así como, de los 55 partidos que ha dirigido, ha perdido solo dos y encadena 40 encuentros sin conocer la derrota, todo un récord para la exigente Liga de España que, sin embargo, le sabe a poco. Lo importante para él es haber logrado tres de los cuatro títulos por los que ha peleado: Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Su política, evidentemente, no admite detractores.



2. Gestión de la nómina

Morata, James, Isco, Kovacic, Lucas Vásquez, Asensio, Nacho, Danilo. Con cualquier otra camiseta serían titulares, seguro. Pero usan la del Real Madrid y saben que son cantantes de segunda línea. El éxito de Zidane ha sido integrar esas voces a la BBC, Modric, Kroos, Marcelo o Sergio Ramos sin que se pierda la armonía. El técnico ha encontrado respuestas a las lesiones y ausencias de los estelares y lo ha hecho en momentos vitales, en plena disputa de títulos y de partidos de suma importancia, con lo cual se ha ido diluyendo el papel del suplente y ha ido creciendo, en casi todos, la certeza de ser imprescindible.



3. Seguridad

Suena a tradición que nadie extrañe una defensa protagonista cuando en el ataque están CR7, Bale, Benzema o el ‘galáctico’ de turno. Pasa incluso en otros vecindarios, donde los goles tapan las miserias defensivas. Pero desde la llegada de Zidane al Real Madrid la zaga blanca ha dicho presente y ha dado pasos hacia la seguridad. Falta sí, pero es innegable que un equipo que solo ha permitido 14 goles en contra y tiene la segunda mejor defensa de La Liga (detrás del Villarreal) algo está haciendo bien. Ramos y Varane llevan su fuerte presencia en el juego aéreo incluso al área rival (ambos suman cinco goles), Marcelo es imprescindible y por la otra banda Carvajal o la alternativa del momento cumplen. No está más la defensa para completar los 11. Y ‘Zizou’ lo ha hecho visible.



4. Solidez táctica

Habrá suerte pero hasta aquí no ha sido la única ni la principal razón del éxito del técnico ‘merengue’. Su conocimiento del juego, la nómina y la táctica son su verdadero sello personal. La apuesta por 11 hombres fijos, un módulo táctico 4-3-3 que puede variar a un 4-4-2 (ante rivales más peligrosos) o incluso a un 4-1-4-1 (con Casemiro cubriendo las espalda de todos), no admite discusión por más que Isco o James pidan pista o que la crítica exija espectáculo. Fresco sigue el recuerdo de aquel clásico en el que Barcelona fijó en 39 partidos su invicto por culpa de un triunfo madridista 2-1 en el Camp Nou, un juego en el que el francés maniató a Luis Enrique y le dio una buena lección. Qué decir de lo que ha hecho con Sampaoli y su combativo Sevilla, encontrando alternativas para apostar a la posesión con contragolpe que han ido identificando al nuevo Real Madrid. Habla poco Zidane, sonríe menos. Pero de su trabajo hablan 40 partidos invicto. Tampoco es que le haga falta el carisma.



5. Control del camerino

Una ventaja competitiva de ‘Zizou’ a la hora de manejar un camerino lleno de estrellas es que no tiene que inventar nada, basta con recordar lo que él quería y lo que no cuando se vestía de cortos y ya está, asunto resuelto. El técnico es tanto o más estelar que aquellos que hoy obedecen sus órdenes y por eso entiende bien cómo tratarlos, cuándo obedecer a un capricho y cuándo reaccionar a una necesidad, cuándo hablar –o callar- ante el escándalo mediático y cuándo resolverlo todo de puertas para adentro. El caso James es un buen ejemplo: respaldo permanente a su trabajo en público y exigencia al límite en privado; mesura ante declaraciones que algunos llaman ‘explosivas’ y reconocimiento interno del esfuerzo; tranquilidad para tomar decisiones, aún si resultan impopulares, para, al final, no traicionar su propia idea. Le creen y lo respetan. Es mucho más de lo que decenas de técnicos logran alguna vez.

@jennygameza