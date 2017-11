'Ramos y Cristiano pueden opinar lo que quieran, no hay lío': Zidane

0







Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió la buena relación entre dos de sus referentes, el capitán Sergio Ramos y el portugués Cristiano Ronaldo, asegurando que se equivoca quien piense que no se respetan y que "ya está arreglado" su cruce de declaraciones.

"Tengo a dos jugadores que son historia de este club, Cristiano y Sergio Ramos, los dos saben lo que nos jugamos y se respetan muchísimo. Que luego diga uno una cosa y otro otra, es para la prensa, dentro estamos con absoluta tranquilidad, pensando únicamente en el partido de mañana", dijo en su primera respuesta.

Posteriormente Zidane dejó claro que el cruce de declaraciones que tuvieron cuando Cristiano admitió que la plantilla madridista era más fuerte la pasada campaña con jugadores como Pepe, James Rodríguez o Álvaro Morata, y provocó la posterior respuesta de Ramos, es un tema zanjado dentro del vestuario blanco.

"Sergio es muy listo y puede decir todo lo que quiera y Cristiano lo mismo. Son personas inteligentes y no sé cuánto llevan juntos, pero han hecho y ganado muchas cosas juntos. Que de vez en cuando uno piense una cosa y otro dice otra, no pasa nada. Pueden opinar y dentro las cosas se arreglan. Ya está arreglado y no va a haber ningún problema entre Cristiano y Sergio", afirmó.

Incluso el técnico madridista acabó sacando un punto de vista positivo a la situación. "Si pensáis que hay algo entre Sergio y Cristiano os equivocáis. Como hemos visto, uno ha hablado y el otro ha contestado, es parte de la vida y el

fútbol. Menos mal que opinan y hablan porque eso significa que están vivos".

