'Llegamos en buen momento al clásico, estamos con ilusión': Marcelo

El brasileño Marcelo destacó el "buen momento" en el que llega el Real Madrid al clásico del fútbol español contra el Barcelona, el domingo en el estadio Santiago Bernabéu, un partido que, dijo, es "emocionante" y en el que sienten que el mundo "se detiene".

"Estamos bien. Todos los partidos son importantes, pero en éste el enfrentamiento es directo y llegamos en un buen momento. Estamos con mucha ilusión de dar alegrías a la afición", aseguró a 'la Liga World'.

Marcelo destacó la unión de la plantilla del Real Madrid y la aportación de todos los jugadores en partidos como el de la pasada jornada en El Molinón:

"Ganamos el último partido de Liga con la ayuda de los compañeros que no estaban jugando muchos minutos. Han salido y han dado la cara para ganar los tres puntos. Formamos un gran equipo, estamos muy unidos y vamos hacia adelante".

El defensa internacional brasileño contó las sensaciones que tiene un futbolista al jugar un partido de la grandeza del clásico:

"Es un partido emocionante. El mundo prácticamente se detiene para verlo. Es enorme, todos los jugadores lo quieren jugar y la gente de la calle ya habla de este partido un mes antes de que se dispute".

"He podido jugar algunos y sólo al hablar de ello ya se me pone la piel de gallina. Tengo el privilegio de estar dentro, donde mucha gente querría sentir lo que sienten los jugadores. Es una cosa que no se puede explicar. Tienes que estar dentro para sentirlo. La emoción que es saber que el mundo prácticamente se detiene para verte jugar no tiene precio", añadió.

Y expresó lo que se ve desde dentro del terreno de juego cuando se mira a las gradas: "Es emocionante. Si miras las caras de los aficionados es como si estuvieran en shock viendo este partido que sigue mucha gente por la televisión. Pero están ahí y es una cosa de otro mundo".

De los duelos contra el Barcelona que ha disputado, Marcelo recordó el que venció en el Camp Nou. "El clásico que más recuerdo es el que ganamos allí con el gol de Cristiano. En ese partido teníamos, al final, un jugador menos y conseguimos ganar", relató.

Rememoró también el último precedente, el empate en Barcelona de la primera vuelta (1-1). "Jugar allí es muy difícil. Sabemos que el Barcelona tiene un equipo muy bueno y que allí tienes que trabajar mucho más para tener el balón. Conseguimos empatar, jugar un muy buen partido y hacer lo que nos pidió el míster. No creo que fuera un golpe encima de la mesa, hicimos nuestro trabajo y sabíamos que, por lo menos, teníamos que sumar allí", destacó.

