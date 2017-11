'La salida del Neymar del Barcelona fue parecida a la mía': Ronaldo

0







Actualizado hace 22 minutos

Ronaldo, el histórico goleador del Real Madrid, también tuvo un paso por el Barcelona, equipo del que salió mal, pero donde también mostró sus impresionantes cualidades frente al arco rival.

Con la revista brasileña ‘Veja’, el exfutbolista se animó a hablar del conjunto ‘culé’ y la salida de Neymar del equipo, una situación que revolucionó el mundo del fútbol.

“No me arrepiento de nada. La salida del Neymar del Barcelona fue parecida a la mía. No tengo detalles, no sé lo que existe detrás de la negociación, puede haber habido algún problema con la directiva del Barcelona, como fue en mi caso”, dijo el ‘9’.

Además, Ronaldo habló sobre su presente y futuro, del que descartó totalmente que vaya a ser entrenador.

“Excluyo totalmente de mi vida el entrenar un equipo. No me puedo imaginar 25 jugadores molestándome todo el día, haciendo todo lo posible para engañarme”, afirmó entre risas.

Redacción Futbolred