Hay Lionel Messi para rato en Barcelona: renovará hasta 2021

Barcelona anunció este miércoles un acuerdo con el argentino Lionel Messi para ampliar su contrato hasta el año 2021. El jugador azulgrana, de viaje de novios tras casarse en su país el pasado viernes, concluía su compromiso con el club en 2018.

El conjunto 'azulgrana' informa en un comunicado de que el acuerdo se firmará en las próximas semanas, cuando Messi se reincorpore al equipo tras el periodo vacacional. El club celebra "la continuidad y el compromiso del mejor jugador de la historia, formado en la cantera, que ha desarrollado toda su carrera profesional en la entidad y que es el emblema de una era de éxitos extraordinaria e inédita en el fútbol mundial".

🔥 BREAKING 🔥

Leo Messi will remain at @FCBarcelona until 2021.#Messi2021 pic.twitter.com/Ee0KZIse59