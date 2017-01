"Confío en ti": le dijo Zidane a James, según la prensa española

0







Fin a la polémica entre James Rodríguez y Zinedine Zidane en el Real Madrid. Según el diario español ‘Marca’, el ‘10’ y el DT ‘merengue’ tuvieron una conversación en la que el francés le manifestó su confianza para que continuara en el Madrid.

En dicha charla, James le habría manifestado a Zidane sus dudas en cuanto a seguir en el equipo por la falta de minutos que ha tenido, a lo que el DT le dijo, según 'Marca': "confío en ti".

El diario señala que la primera tarea del año para el técnico era hablar con el colombiano "para convencerle de que es un jugador importante para el Real Madrid".

El colombiano había manifestado que dudaba de su continuidad en el equipo blanco, después de que el Real Madrid ganara el Mundial de Clubes. Esas palabras no cayeron bien al interior del plantel.

“Aunque el francés no comparte sus declaraciones y entiende que no era el mejor momento para lanzar ese mensaje, comprende la frustración de James tras no disputar ni un solo minuto en la final. Así se lo dijo al propio futbolista en el cara a cara que mantuvieron en Valdebebas, donde el colombiano también asumió su error”, cuenta el diario español.

Además de Zidane, el diario ‘Marca’ aseguró que Sergio Ramos, defensor y referente del equipo, también habló con James para pedirle que trabaje y espere su oportunidad.

James “tendrá muchos minutos de aquí al final de la temporada”, por lo que el colombiano deberá demostrar su capacidad de triunfar en el Real Madrid.

Redacción Futbolred