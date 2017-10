Carlos Bacca le dio el empate al Villarreal en visita al Atlético: 1-1

Actualizado hace 41 minutos

Carlos Bacca fue importante este sábado con el Villarreal, que visitó al Atlético de Madrid en partido de la fecha 10 de la Liga de España. El delantero nacido en Puerto Colombia (Atlántico) marcó el tanto del ‘submarino amarillo’ en el 1-1 frente al ‘colchonero’ en el Wanda Metropolitano.

El artillero de la Selección Colombia fue más que efectivo en la primera opción clara que le quedó de cara al arco de Oblak.

El partido fue bastante parejo entre el Atlético y Villarreal, los dos clubes contaron con oportunidades claras de abrir el marcador en los primeros 45, pero carecieron de puntada final. En el rojiblanco Kevin Gameiro y Antonie Griezmann generaron para el local, pero sin suerte, mientras que en el visitante Bakambu tuvo una clara oportunidad, no obstante, también erró en la definición. Bacca era el encargado de sacarse de la marca y sortear de balones a su compañero Bakambu.

Para los segundos 45, el encuentro en el Wanda siguió parejo, hasta que el Atlético pudo inclinar la balanza a su favor cuando al 61 el argentino Ángel Correa, tras un pase de Griezmann, puso el 1-0 para la alegría de los ‘colchoneros’.

No obstante, el Villarreal que peleó hasta el final logró el tanto de la paridad. Luego de un centro de esquina de Samu Castillejo, Bacca se levantó en el área y le ganó en el salto a Diego Godín, el ‘9’, de cabeza, convirtió el 1-1 y el festejo del colombiano fue agradeciendo al cielo.

