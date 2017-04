Barcelona vence in extremis 2-3 a Real Madrid y no renuncia a la Liga

0







Barcelona marcó en el descuento, venció a Real Madrid, lo igualó en 75 puntos y es líder parcial, pero Real Madrid debe un juego todavía. Marcó el colombiano James, hizo todo lo que pudo en los diez minutos que le dieron, pero no alcanzó. Aún así, fue un clásico para la historia, un partido INOLVIDABLE.

Al primer minuto ya pedía penalti Cristiano Ronaldo por un toque de Umtiti en el área que no le sancionaron (no había por qué). Cuatro minutos después volvería a animarse el portugués -con su nuevo look- en una rápida salida por derecha que terminó en un remate a manos de Ter Stegen.

Diez minutos tardó Barcelona en llegar a predios de Navas con riesgo: un remate cruzado amenazante de Luis Suárez, a pase de Jordi Alba. Eso sí, pronto sacó de carrera Messi a Casemiro (minuto 11) pues en el primer regate que le hizo lo obligó a cometerle una dura falta para tarjeta amarilla.

¿Nervios? Claro. Nadie quería ceder terreno, Bale y Cristiano caían en fuera de lugar; ningún blanco quería tocar a Messi cuando se enfilaba hacia el arco y hasta Bale, que apareció de zaguero, metió un susto en una comprometida entrega a Navas que resolvió bien el costarricense.

Al 19 otra vez la salida de Cristiano Ronaldo hizo levantar al público en el Bernabéu: un gran remate que tapó bien Ter Stegen. Lástima que no hubo tiempo de comentarlo pues un instante antes caía al césped Messi, sangrando, después de un codazo, aparentemente involuntario, de Marcelo. Ni falta se sancionó, pero ríos de tinta se escribirán sobre esa jugada.

Corría el minuto 28 cuando se acabaron los ensayos y vinieron los goles. Centro de Marcelo, remate de Sergio Ramos que se estrelló en el palo y en el rebote apareció Casemiro para meterla. No había fuera de lugar, sólo una desatención –una más- de la zaga de Barcelona.

La alegría, sin embargo, apenas duró tres minutos, lo que tardó Messi para aparecer, como es usual en los clásicos: nadie lo tocó, todos lo vieron partir y, con la gaza apretada en la boca, llena de sangre, aparecer cuando Rakitic metió un pase que dejó pasar hábilmente Suárez para que le cayera al 10: el asunto se puso 1-1.

Al 35 obligó Modric a una tremenda volada de Ter Stegen y al 40 otra vez Messi apareció con un remate apenas desviado sobre el arco de Navas. Una jugada para Jordi Alba que debía ser el segundo fue la respuesta de Barcelona.

Se fue Bale al 38, de nuevo lesionado, y cedió su puesto a Asensio (bien sabido es que James no es el primer cambio). Y entonces la polémica: temible patada de Casemiro a Messi, su segunda de la noche, que era roja en el Bernabéu y en Burundi. Todo el planeta lo vio menos el juez Hernández, que apenas sancionó falta. De ese instante en más jugaba gratis el brasileño.

Para la segunda etapa salió con valentía Real Madrid, con un violento remate de Kroos que salvó Ter Stegen (47) y un cabezazo al piso de Benzema que de puro reflejo sacó de un manotazo el portero de Barcelona, a esta altura ya figurón del partido.

Al 55 respondió Barcelona con una llegada de Alcácer que no supo resolver ante la salida de Navas. El mismo Navas salvó su puerta al 58 cuando en una tremenda volada sacó un cabezazo letal de Piqué, quien superó en el tiro de esquina a Cristiano y Sergio Ramos pero no al buen portero del Madrid.

El partido, pleno y vibrante, siguió subiendo de ritmo con una llega de Marcelo que salvó Jordi Alba al 62; una más que se perdió de frente al arco Cristiano Ronaldo a lindo pase de Asensio (66) y un minuto después un precioso pase de Iniesta a Suárez que salvó Navas y al 71 una gran llegada de Asensio que tapó Ter Stegen. Talento puro de los porteros, figuras del partido.

En medio de esa tensión cayó el segundo de Barcelona al minuto b72: golazo de Rakitic, que se abre espacio y deja sin respuesta al eficiente Keylor. Real Madrid sufriría otro golpe letal al 77, con la expulsión justa de Sergio Ramos por falta sobre Messi.

Al 79 por poco bien el gol del morbo, es decir el de Piqué, que negó a tiempo Navas, misma reacción del 82, cuando voló al remate de Messi para gol. Al 82 salvó Navas al remate de Messi y entonces el show de James.

Entró al 80, inventó toda la opción, propuso el toque y apareció para rematar al 86, pleno de calma y sangre fría, brote de talento para poner el juego 2-2.

Real Madrid luchó y aguantó pero no pudo contra el mejor del mundo, contra Messi, que con la sangre caliente no perdonó frente al arco de Navas al minuto 92.

Redacción Futbolred