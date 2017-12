'Al Real Madrid no le descartaba ni antes ni ahora': Andrés Iniesta

Actualizado hace 6 horas

Andrés Iniesta, se mostró respetuoso con el Real Madrid a pesar del contundente triunfo obtenido en el estadio Santiago Bernabeu, y se negó a descartar al conjunto blanco de la lucha por la Liga.

"Al Real Madrid no le descartaba ni antes ni ahora. El fútbol es un deporte que tiene cosas imposibles. Esto es una carrera de fondo y hay que aguantar hasta el final", analizó Iniesta en beIN Sports.

La victoria del Barcelona deja al Real Madrid a catorce puntos del liderato azulgrana. "Significa dar un paso más en esta Liga. Tres puntos más de diferencia con el Real Madrid y con la derrota del viernes del Atlético son otros tres más de ventaja con ellos. Hay que felicitar a todo el equipo por el trabajo y por ganar en un escenario como este", agregó Iniesta.

