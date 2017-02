'Zubeldía está a gusto con mi función como lateral': Luis Carlos Arias

0







En cinco partidos oficiales del Deportivo Independiente Medellín en el 2017, dos de Superliga y tres de Liga I, Luis Zubeldía ha usado a tres laterales izquierdos: Jorge Arias, Juan David Valencia y Luis Carlos Arias.

En las últimas presentaciones, el director técnico se inclinó por utilizar al volante en un puesto que no es el natural. Si bien el mediocampista está más habituado al ataque, aseguró que se mantendrá atento para responder dentro de la cancha.

“He hablado bastante con el ‘profe’ lo de mi función y está a gusto. Me he sentido cómodo; a pesar de que siempre estuve más adelante, creo que lo he hecho bien. Lógicamente hay cosas por mejorar”, señaló Luis Carlos.

El antioqueño reconoció que en algunos momentos de los encuentros se ha sentido un poco “perdido”, sin embargo, el trabajo en cada entrenamiento es fundamental para entenderse con sus compañeros de zaga y el arquero David González.

“He tratado de hablar mucho con los defensores y con David para estar a la par de los centrales. Voy ganando ritmo y conocimiento de lo que es esa posición. Con la gente que hay, se facilita la labor y hay que seguir haciéndola bien”, expresó Arias.

Por otro lado, el deportista contó que la derrota 2-1 frente al Atlético Huila fue un “trago amargo” para el grupo por cómo se desarrollaron las acciones, pero aseveró que el plantel ya está enfocado en sumar de a tres como local contra Once Caldas.

“Viene muy lastimado porque no la ido bien en el inicio del torneo. Hay que aprovechar que es un equipo necesitado y que va a tener que atacar”, cerró el jugador, quien acumula 323 minutos disputados en el semestre.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag