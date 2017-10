'Vine a quedarme en Nacional y a hacer las cosas bien': A. Rentería

0







Actualizado hace 3 horas

Después de cinco años, Andrés Rentería regresó a Atlético Nacional con la ilusión de escribir su propia historia en el verde paisa. El delantero tuvo pasos exitosos por Alianza Petrolera, Santos Laguna y Querétaro, ambos en México, en los que adquirió experiencia para tener revancha en el elenco con el que debutó como profesional.

“Estoy contento por volver a casa, eso me tiene feliz y mi familia dice que me ve así. Vine a quedarme, a estar muchos años acá y hacer las cosas bien. A Dayro (Moreno) lo voy entendiendo más cada día que pasa, también a Macnelly (Torres) y otros jugadores que tengo ahí”, manifestó el atacante, de 24 años.

Andrés le anotó de a una diana a Jaguares, Millonarios y Cortuluá en Liga II, como también a Patriotas en Copa Colombia. El ‘Topo’ suma, hasta la fecha, 855 minutos en los dos torneos; sin embargo, fue sincero y afirmó que siente que todavía no está en su máximo rendimiento. Con el correr de los trabajos y partidos confía en alcanzarlo.

“Debo entrenar más fuerte. En México tuve dos lesiones seguidas y me bajaron el ritmo; me falta un poquito, pero me estoy soltando. Nosotros no podemos perder lo que venimos haciendo que es tocar y mantener la calma porque en cualquier momento alguno mete una asistencia o un gol. El ‘profe’ (Juan Manuel Lillo) dice algo fuera de la cancha, pero adentro resolvemos nosotros”, aseveró Rentería.

Para el español, es muy bueno que el antioqueño sea ambicioso. “Le queda un grado de crecimiento que no pasa por él mismo: pasa por el crecimiento del contexto y me imagino que el contexto lo puede hacer mejor a él, como él puede hacer mejor al contexto. El ser un jugador vivo y tener terminación, lo está consiguiendo. Seguro que se exige más en cuanto a cifras y me gusta que se exija”, señaló el director técnico.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag