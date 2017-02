'Vine a Envigado a hacer goles y darle alegrías a la afición': Cox

0







Envigado Fútbol Club hizo valer su localía en la primera fecha de la Liga I y derrotó 2-0 a Deportivo Cali. Gracias a los dos anotaciones de Joseph Cox y la buena actuación en el pórtico de Jefersson Martínez, el naranja se quedó con la victoria en el Polideportivo Sur.

“Gracias a Dios se me dio la oportunidad de debutar en el fútbol colombiano con doblete para mi equipo. Cuando llegué, me propuse quedarme y el grupo me recibió con cariño”, señaló el jugador, en declaraciones a ‘Antena 2’.

El panameño, proveniente del conjunto Árabe Unido de su país, se probó en el elenco antioqueño en la pretemporada y convenció a Ismael Rescalvo y sus colaboradores de contar con él para 2017.

“Estoy un año a préstamo y quiero hacer las cosas bien acá. Blas Pérez me habló muy bien del club y de la ciudad. Vine a Envigado a hacer goles y darle alegrías a la afición”, complementó el atacante.

Por último, Joseph habló de la acción del segundo tanto, en la que aprovechó una desinteligencia de la zaga ‘azucarera’ y el arquero Camilo Vargas: “Un delantero no puede dudar, se equivocaron dejándola picar y yo tuve picardía”, cerró Cox, de 22 años.

Redacción Futbolred